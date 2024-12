Czym jest bikefitting i dlaczego warto ustawić swój rower? Odpowiada Wojciech Marcjoniak z Cozmo Bike

O tym dlaczego ważne jest dopasowanie siodełka, kierownicy czy pedałów w rowerze, Juliusz Ćwieluch rozmawia z jednym z najlepszych bikefitterów w kraju, Wojciechem Marcjoniakiem z Cozmo Bike.



W podcaście „Rowery, nie bajki” zagłębiamy się w kulisy świata bikefittingu i odkrywamy, jak poprawne dopasowanie roweru zmienia życie rowerzysty. Gościem tego odcinka jest Wojciech Marcjoniak z Cozmo Bike, uznawany za jednego z najlepszych specjalistów w Polsce. Wyjaśnia, czym dokładnie jest bikefitting, czemu kluczowe jest dopasowanie siodełka czy kierownicy i dlaczego warto poświęcić czas i pieniądze na prawidłowe ustawienie całego roweru.

Obalamy mity, że długie i intensywne jeżdżenie na rowerze musi wiązać się z bólem – Wojtek skutecznie udowadnia, że odpowiednie ustawienia mogą zapobiec kontuzjom i poprawić komfort jazdy. Może dlatego uchodzi za jednego z najlepszych bikefitterów w kraju. Wojtek dopasowuje rower do nas, a jak trzeba to nas do roweru. Jednocześnie obalamy kolejny mit, że bikefitter nie pobiera opłat za ustawianie daszków w czapeczkach kolarskich. Ale to pewnie dlatego, że daszków akurat nie ustawia.

Z Wojciechem Marcjoniakiem rozmawia Juliusz Ćwieluch.





