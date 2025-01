Jak Jan Wedel wsadził kobiety na rowery, a na ludzi zrzucał cukierki

W Wedlu dalej kręcą czekoladę, a po robocie – na rowerach. I to z imponującymi efektami, o czym opowiada Maciej Herman, dyrektor zarządzający w Wedlu i kolarz amator.



Spośród licznych osiągnięć Jana Wedla imponujące było wpuszczenie kobiet do zawodu cukiernika. Wcześniej było to nie do przyjęcia. A on je nie tylko przyjmował do pracy, ale jeszcze zbudował przy zakładzie przedszkole, żeby miały szansę jeżdżenia na rowerach.

W 2025 r. opowieść o tym, że ktoś dał kobietom równe szanse, brzmi jak odczytana z glinianej tabliczki. Ale tak się składa, że to historia sprzed zaledwie stu lat. W Robotniczym Klubie Sportowym „Rywal”, który funkcjonował przy fabryce Wedla, działało kilka sekcji sportowych. Ta rowerowa nie była może najsilniejsza sportowo, ale z pewnością najbardziej atrakcyjna. Po wielu latach w Wedlu dalej kręcą czekoladę, a po robocie – na rowerach. I to z imponującymi efektami, o czym opowiada Maciej Herman, dyrektor zarządzający w Wedlu i kolarz amator.

***

