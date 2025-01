Krótki słowniczek pojęć teologicznych

Od adwentu do zmartwychwstania

Adwent – (łac. adventus – przybycie). Okres czterech niedziel radosnego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, początek roku liturgicznego. Jako adwent rozumiemy również paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa. W obecnej formie wprowadzony przez papieża Grzegorza Wielkiego.

Apokalipsa – (gr. apokalypsis – odsłonięcie, ujawnienie). Bogaty w symbolikę opis proroctwa dotyczącego czasów ostatecznych (eschatologicznych). W Starym Testamencie jest to Księga Daniela, w Nowym – ostatnia księga autorstwa św. Jana Ewangelisty, spisana na wyspie Patmos pomiędzy 95–100 r. Apokalipsę nazywano początkowo „Objawieniem”.

Apokryfy – (gr. ápókryphos – niezrozumiały, tajemniczy). Dzieła epoki Starego Testamentu (pseudoepigrafy) oraz wczesnochrześcijańskie, napisane w sposób analogiczny do Ksiąg biblijnych, ale niezaliczane przez Kościół do kanonu Pisma Świętego – przez co uznawane za nienatchnione.

Apostoł – (gr. apostolos – wysłannik).