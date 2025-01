Respublica Christiana. Idea chrześcijańskiej wspólnoty

Chrystianizacja Europy w XI–XIII stuleciach była w istocie stworzeniem nowego kręgu cywilizacyjnego, a przeprowadzona wówczas reforma Kościoła przemieniła go z elitarno-kapłańskiego w pełni społeczny.

Pierwsza rewolucja europejska. Podstawą kulturową kręgu cywilizacyjnego, który ukształtował się po rozpadzie Cesarstwa Karolińskiego w zachodniej Europie (łacińskiej, z Polską włącznie), stało się chrześcijaństwo rzymskie z papieżem na czele, stąd jego nazwa (obowiązująca do XVIII w. włącznie) – Christianitas lub Respublica Christiana. Nie oznacza ona, oczywiście, państwa wyznaniowego, cesarskiego czy papieskiego, ale odsyła do kultury ludności. Nowy krąg, rozwijający się na wielu polach wyjątkowo dynamicznie od XI–XIII w., odrzucał starożytne Cesarstwo Rzymskie. Wypada zwrócić uwagę na rolę dwóch wielkich zjawisk w powstającej Europie. Chodzi mianowicie o reformę Kościoła i renesans, nawiązujący do kultury starożytnej. Tak powstały w tych stuleciach fundamenty kultury europejskiej (także polskiej), nawiązującej jednocześnie do chrześcijaństwa i kulturowego antyku.

Głęboki humanizm w rozwijającym się szybko kręgu cywilizacyjnym dochodził wcale szeroko do mas i elit. Uczeń znakomitego znawcy tej epoki Jaques’a Le Goffa – Robert Moore, nazwał te zmiany nie bez podstaw pierwszą rewolucją europejską.