Znaczenie wspólnot zakonnych

Wspólnoty zakonne wielokrotnie ratowały chrześcijaństwo i Kościół zachodni w chwilach kryzysów. Były i są wzmocnieniem i uzupełnieniem Kościoła diecezjalnego, łącznikiem między nim a wiernymi (laikatem).

Wybrani. Ecclesia, czyli Kościół, to wszyscy chrześcijanie. Ich trudną, doczesną drogę do zbawienia ułatwiają wybrani przez Boga. Obecnie kojarzeni są oni głównie z księżmi tworzącymi rozbudowaną, hierarchiczną organizację – Kościół instytucjonalny. Ten jednak wykształcił się stosunkowo późno i na drodze długiej ewolucji, jako odpowiedź na wyzwania, jakie przyniósł sukces chrześcijaństwa, mierzony liczbą wiernych i obszarem przez nich zamieszkiwanym.

W pierwotnym Kościele było inaczej. Pierwszymi wybranymi byli apostołowie i wyznaczeni przez nich następcy. Kolejnymi – osoby wybrane przez daną grupę (gminę) chrześcijan. To prezbiterzy (dziś zwani kapłanami lub, częściej, księżmi), wśród których szybko pojawili się starsi – późniejsi biskupi oraz wyznaczani przez nich pomocnicy prezbiterów, najpierw diakoni (diakonat, prezbiterat i episkopat to święcenia sakramentalne), a następnie duchowni wyznaczani przez biskupów: ostiariusz, lektorzy, egzorcyści, akolici (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat to święcenia niższe) i subdiakoni (z biegiem czasu subdiakonat został uznany za święcenie wyższe, wstęp do kapłaństw, do którego prowadził diakonat). Wszyscy oni to przyszły stan duchowny, duchowieństwo.