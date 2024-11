Herezje bez przygany. Recenzujemy nowe książki historyczne

Długi cień imperiów

James Barr, Linia na piasku. Konflikt, który ukształtował Bliski Wschód, przeł. Tamara Woińska, Wydawnictwo Prześwity, Warszawa 2024, s. 512

Trudno o bardziej aktualną i lepiej napisaną książkę, która tłumaczyłaby korzenie obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, a rzut oka na bibliografię nie pozostawia wątpliwości, że „Linia na piasku” jest pracą doskonale udokumentowaną. Punktem wyjścia jest tu podpisane w 1916 r. porozumienie anglo-francuskie znane jako pakt Sykes-Picot. W narracji Barra jest to skrząca się detalem opowieść o ludziach – ich prywatnych ambicjach, sympatiach i antypatiach – tworzących środowisko, w którym takie porozumienie było możliwe. Nie da się zrozumieć tego, co stało się z Bliskim Wschodem po pierwszej wojnie światowej, nie rozumiejąc sposobu myślenia imperialnych elit tamtych czasów. Sposobu myślenia, w którym interesy „tubylców” nie miały absolutnie żadnego znaczenia, a granice wytyczano tylko po to, aby oddzielić strefy wpływów mocarstw.

Jak przekonująco pisze Barr, za nakręcenie spirali konfliktu w tej części świata wcale nie odpowiada konflikt arabsko-żydowski (który w latach po pierwszej wojnie światowej praktycznie nie istniał), ale rywalizacja anglo-francuska. To historia o tym, jak pogłębiający się konflikt między Londynem a Paryżem, który wykorzystywały syjonizm i arabski nacjonalizm, rozchwiał cały region, powodując wstrząsy, których skutki odczuwamy do dziś.

Gruba ryba z Łodzi

Rafał Stobiecki, Tomasz Siewierski, Zamiast pamiętnika. Rozmowy o historii, rybach i nie tylko, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2023, s. 240

Szerszemu gronu miłośników historii Rafał Stobiecki nie jest znany i pora to zmienić.