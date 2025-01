Edukacja zdrowotna będzie nieobowiązkowa

Edukacja zdrowotna, nowy przedmiot w polskich szkołach, nie będzie obowiązkowy. Ministra Barbara Nowacka musiała ustąpić nie tylko prawicy, ale też własnemu rządowi.

Wizerunkową porażką zakończyło się wprowadzanie do szkół przez ministrę Barbarę Nowacką edukacji zdrowotnej. Przedmiot, który od września tego roku zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, w założeniu miał być obowiązkowy od IV klasy szkoły podstawowej i zawierać elementy m.in. zdrowia fizycznego, psychicznego, profilaktyki uzależnień, a także wychowania seksualnego. Ale właśnie te dwa ostatnie komponenty wywołały protesty skrajnie prawicowych środowisk, w tym Ordo Iuris. Wróciły hasła o „seksualizacji dzieci” i rzekomego „odbierania rodzicom prawa do decydowania o ich wychowaniu”. W kilku miastach w Polsce odbyły się protesty przeciwko nowemu przedmiotowi; w jednym z nich wziął udział Karol Nawrocki, kandydat PiS na prezydenta.

Później atmosfera psuła się jeszcze bardziej: do Ministerstwa Edukacji spływały protesty przeciwko EZ, głównie ze środowisk fundamentalistycznych (według IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 61 proc. ogółu badanych popiera wprowadzenie edukacji zdrowotnej). Nauczyciele i dyrektorzy szkół zwracali z kolei uwagę, że sposób wprowadzenia przedmiotu – bez przygotowanych kadr, we wszystkich klasach naraz, rok przed planowaną reformą programową – to prosty przepis na organizacyjną katastrofę. Po publicznych stwierdzeniach lidera PSL o tym, że nowy przedmiot powinien być „pozbawiony ideologii”, a później także Rafała Trzaskowskiego i premiera Tuska o tym, że rodzice mają prawo wychować dzieci tak, jak chcą, Barbarze Nowackiej – która zabrała głos jako ostatnia – nie pozostało nic innego, niż ogłosić, że edukacja zdrowotna będzie przedmiotem nieobowiązkowym.

– To absolutne fiasko całej idei i chyba realizacja najgorszego możliwego scenariusza. Przedmiot jest niezwykle ważny i odpowiada na bieżące potrzeby, przede wszystkim miał uczyć rozpoznawania różnych form przemocy – mówi Anna Schmidt-Fic, liderka nauczycielskiej społeczności Protest z Wykrzyknikiem.