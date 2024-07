Filmowy rozmach. Najciekawsze komiksy lipca 2024

„Mam słabość do dobrych historii” – mówi bohaterka „Rusałki. Szeptów lasu” (Kultura Gniewu, 5/6) i można to zdanie potraktować jako najkrótszą zachętę do lektury. W debiutanckim albumie Kamili Król, wcześniej nagradzanym w kategoriach komiksów niezależnych, a teraz rozwiniętym do pełnego metrażu, atrakcyjna forma graficzna idzie w parze z dobrze skonstruowaną fabułą, łączącą słowiańską mitologię z baśniową nostalgią i odrobiną folkowej grozy. W tle jest jeszcze konflikt człowieka z przyrodą (na dodatek widziany z perspektywy sił natury), lecz najciekawsza jest tu opowieść o poszukiwaniu tożsamości – tytułowa Rusałka pragnie zrozumieć, skąd wzięły się jej moce, co zmusza ją do innego spojrzenia na świat, zarówno ludzki, jak i dziki.

Ocena: 5/6

Zupełnie inną mieszankę gatunków, choć również sprawnie podaną, serwuje Jean-Yves Delitte w „U-boocie” (przeł. Paweł Łapiński, Wydawnictwo Sideca, 4/6). Od wojennej epopei, przez krwawy horror, po science fiction bliskiego zasięgu: rozpisany na ponad stulecie scenariusz śledzi losy załogi niemieckiego okrętu podwodnego, który u schyłku drugiej wojny światowej dostaje rozkaz przewiezienia tajemniczego (i jak się szybko okazuje – bardzo niebezpiecznego) ładunku do Ameryki Południowej. Delitte, dobrze znany polskim czytelnikom specjalista od komiksów marynistycznych, dba o szczegóły i sprawnie dawkuje napięcie. I nie szkodzi, że intrygę szyje czasami grubymi nićmi. To wciąż kawałek porządnej rozrywki, odpowiednik europejskiego filmowego blockbustera na lato.

Ocena: 4/6

Filmowy rozmach ma w sobie też „Most Heksagon” Richarda Blake’a (przeł. Paweł Bulski, Non Stop Comics, 5/6), choć ze względu na swoją enigmatyczną fabułę i nieprzewidywalność świata bliższy jest raczej fantastycznym wizjom Christophera Nolana.