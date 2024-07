Czy Filip Chajzer został już Julią w balecie Prokofiewa?

Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

To był temat tygodnia. W podkaście Onetu zadano Wojtkowi Szczęsnemu pytanie, czy miał etycznego kaca, nosząc logo Orlenu na koszulce reprezentacji. Okazuje się, że nie można zadawać takich pytań. No chyba że przez kąsalting z panem Ernst Jank.

• Elżbieta Zapendowska wycofuje się na stałe z show-biznesu. „Co drugi dzień umieram, ale potem zmartwychwstaję” – wyznała. To znana dolegliwość. Ci, co ją rozpropagowali, zrobili niezły biznes.

• Krzysztof Stanowski zapowiada drukowany magazyn Kanału Zero. Około 400 stron. Świetna objętość. Istnieje duża szansa, że jego odbiorcy nie przeżyją tylu liter.

• TVP szykuje trzeci sezon serialu „Krew z krwi”. Wcześniej prace uniemożliwiła decyzja Agaty Kuleszy, która nie chciała występować dla TVPiS. Można? Wszystkim aktorom przypominam, że postać obok kostiumu powinna posiadać jeszcze charakter.

• Szymon Jadczak i Krzysztof Stanowski są najbardziej hejtowanymi dziennikarzami w serwisie X. Jadczak tak się przejął, że postanowił zniknąć. Najgorsze w słabych ludziach jest to, że muszą upokarzać innych, by czuć się silniejszymi. To nie o hejterach. To o jego kolegach z pracy.

• Zespół Perfect wraca. Niestety bez Grzegorza Markowskiego, ale za to jako Perfect Gold. Gościnnie z zespołem wystąpi Aga Bieńkowska, wokalistka ExMaanam. Jak widać, refren „Ale wkoło jest wesoło” coraz mniej odnosi się do Perfectu.

• Skandal wokół Zygmunta Staszczyka. Muniek został skrytykowany za występ w Raciborzu, gdyż podczas trasy „Lato z Radiem i Telewizją Polską” nie znał słów i melodii własnych piosenek. Podobno inny numer zaśpiewał w radiu, a inny – w telewizji.

• Nareszcie inne twarze w „Kole fortuny” TVP.