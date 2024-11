Telekamery? PZPN powinien się od nich uczyć

Tymczasem były publicysta TVP Jarosław Jakimowicz wyjechał na Białoruś i na Facebooku zdał relację na temat tego, jak tam fajnie. Chwalił całkowity brak biedy oraz reżimu.

Wystartował nowy talk-show kanału TVN Style pod tytułem „Dobry wieczór”. Prowadzą go Izabella Krzan, Jakob Kosel, Karol Paciorek i Katarzyna Węsierska. I właściwie na tym złe wiadomości się kończą.

• Kasia Nosowska, która nagrała płytę z Błażejem Królem, ujawniła, że ulubionym zajęciem wokalisty jest publiczne rozbieranie się. Teraz już wszyscy wiemy, skąd się wziął zwrot „Król jest nagi”.

• Zygmunt Staszczyk wystąpił w porannym programie TV Republika, w którym opowiadał Annie Popek o wierze, papieżu i różańcu. Wszystkich fanów uspokajam: Muniek i Bóg to związek partnerski.

• Telekamery, najbardziej prestiżowe nagrody telewizyjne, zostały rozdane. Jak przystało na nagrody telewizyjne tej rangi, nie mogliśmy ich wręczenia zobaczyć w telewizji. PZPN powinien się od nich uczyć.

• Komik Daniel Midas wyznał w TVN, że jego największą fanką jest mama, która dyskretnie i anonimowo komentuje jego programy w sieci. Z konta o nazwie Mama Daniela. To zrozumiałe. Fan stand-upu lubi proste dowcipy.

• Anita Werner i Michał Kołodziejczyk wydali wspólnie swoją kolejną książkę „Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka”. To okołofutbolowe, brutalne reportaże z Rwandy, Turcji, Brazylii i Tanzanii. Anita wie, co to strach. Mieszkała kiedyś na Bałutach.

• Edyta Górniak twierdzi, że wiedziała o ohydnych przestępczych poczynaniach rapera Diddy’ego – „Od dawna, bardzo dawna”. Czyli mniej więcej od czasów jej ostatniego przeboju.