Ars Cameralis i różne strony miłości

Tematem przewodnim interdyscyplinarnego festiwalu Ars Cameralis, zbierającego szeroką publiczność Górnego Śląska, jest tym razem miłość. „Hasło wydaje się banalne, ale w dzisiejszych czasach płynności, zmienności świata okazuje się dość prowokacyjne” – zauważył dyrektor festiwalu Marek Zieliński w podkastowej rozmowie z POLITYKĄ. Z jednej strony mamy odwołania do romantycznej miłości, z różnymi jej komponentami (jak choćby popularna ostatnio „czułość”), a z drugiej – do aktualnej tematyki wykluczeń czy migracji. „Jak mówił Dante, jest to słowo, które porusza świat, ale w jaką stronę porusza, na to odpowie przyszłość”.

Szczegóły: arscameralisfestiwal.pl

XXXIII Festiwal Ars Cameralis, 6–30 listopada, Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Sosnowiec