Providence, Nikiszowiec, Barcelona, czyli najciekawsze komiksy października

Wydawałoby się, że biografię autora „Zewu Cthulhu” i stworzoną przez niego mitologię przerobiono już, także w komiksach, na wszystkie sposoby. A jednak zdarzają się zaskoczenia takie jak „Ostatni dzień Howarda Phillipsa Lovecrafta” (przeł. Olga Mysłowska, Kultura Gniewu, 6/6), w którym w przedśmiertnej malignie pisarz z Providence, nawiedzany przez upiory przeszłości i widma naśladowców, którzy dopiero nadejdą, rozlicza się z życiowymi porażkami. Świetny, pełen detali i kulturowych nawiązań scenariusz Romualda Giulivo konfrontuje fakty z życia HPL z mitami, jakie do dziś go otaczają, a wybitne, mroczne i hipnotyzujące ilustracje Jakuba Rebelki wznoszą ten album na jeszcze wyższy poziom. Jeden z najlepszych komiksów roku, do wielokrotnej lektury.

Ocena: 6/6