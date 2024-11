Tymczasem TVP pokaże program z, uwaga, katolickimi influencerami „Rodzina (nie od) święta”. Przypomina mi się cytat z Woody’ego Allena.

Ivan Komarenko zdiagnozował sytuację w krakowskim OFF Radiu, w którym prezenterów zastąpiono sztuczną inteligencją. Ivan jest za postępem i niezostawaniem w tyle. I tu cenię konsekwencję. Na marszach antyszczepionkowców zawsze szedł z przodu.

• Stacja wPolsce24 wskrzesiła program Michała Adamczyka i Samuela Pereiry z TVP „Strefa starcia”. W niedzielne wieczory będzie można zobaczyć, co się dzieje, gdy Halloween wejdzie za mocno.

• Caroline Derpienski rozstała się ze swym narzeczonym, latynoskim miliarderem Dżakiem pochodzącym z Sosnowca. Okazało się, że modelka od pięciu lat tkwiła w przemocowym związku. Latynos z Sosnowca. To jakby powiedzieć: Krystyna Pawłowicz – Bridget Jones z Trybunału.

• „Podstępny, podły, fałszywy manipulant paskowy z TVP Info” – to dziennikarz Jarosław Jakimowicz o swym koledze z TVP Samuelu Pereirze. Jak widać, pobyt na Białorusi wyostrzył Jarkowi zmysły.

• Maja Hyży, znana głównie z faktu, że kiedyś jej mężem był Grzegorz Hyży, publicznie przeprosiła Grzegorza Hyżego za sugerowanie, że ją nęka. Ciekawe. To, co on nazywał nękaniem, ona brała za karierę.

• „Jestem z tobą, co jest niepojęte dla tej całej armii betonowych kretynów po obu stronach” – to Kazik Staszewski po wizycie Muńka w TV Republika. Brawo. Moim zdaniem to najlepszy tekst Kazika od lat.

• Michał Kołodziejczak, na co dzień partner Anity Werner, zapytany, jak mu się podobał film „Słodko gorzki”, w którym zagrała, odpowiedział: „Zawsze nienawidziłem Bogusława Lindy”. Dla takich chwil wymyślono zwrot: kobito ergo sum.

• „Deynn i Daniel Majewski podzielili się radosną nowiną. Już wiadomo, jaką płeć będzie miało ich dziecko” – informują rozegzaltowane media.