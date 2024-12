Sukces dyplomatyczny! Duda pocałował w dłoń Brigitte Macron

Tymczasem w sieci pojawiły się filmiki z imprezy, na której bawili się poseł Łukasz Mejza, raper Popek, pieśniarz Don Vasyl i prawicowy lizus Oskar Szafarowicz. Kampanię Karola Nawrockiego możemy uznać za rozpoczętą.

„Małgorzata Rozenek poleciała do Dubaju klasą EKONOMICZNĄ”, demaskuje dla mniej lotnych czytelników Pudelek. Mógłbym napisać, że użyli majuskuły, ale zanim to zrozumieją, mogą mnie pozwać.

• Magda Gessler poprowadzi talk-show, w którym będzie gotować ze znanymi osobami oraz dementować plotki na ich temat. Program powinien reżyserować wieloletni przyjaciel Magdy Pedro Almodóvar. Wreszcie mieliby okazję się poznać.

• Na gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim zmierzyli się Andrzej Gołota oraz były mistrz wagi superciężkiej Henryk Zatyka. W restauracji, na bankiecie. Cieszę się, że dzięki prezesowi IPN boks znów wrócił na salony.

• Prowadzący program „Halo, tu Polsat” nagrali piosenkę świąteczną wraz z Zosią Karbowiak. Jej tytuł to „Śniegu po pachy”. Po wokalizach Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego tytuł zmienia się w „Śmiechu po pachy”.

• W przyszłorocznej edycji programu „Taniec z gwiazdami” ma wystąpić aktor, raper, malarz i zawodnik freak fightów Sebastian Fabijański. Patrząc na wyniki walk Sebastiana, sugeruję podpisanie kontraktu na jeden odcinek.

• Tomasz Kammel w kolejnym wywiadzie nazwał Karolinę Korwin-Piotrowską „okropną osobą”, która powinna go przeprosić. To prawda. Karolina ujawniła największy talent Tomka. Talent do przetrwania.

• Artur Szpilka wyznał w Onecie, że czytać literaturę zaczął w więzieniu, a najlepszy seks w życiu miał z własną nauczycielką. Święto Służby Więziennej i Dzień Nauczyciela w jednym. A narzekają, że budżetówka ledwo zipie.

• Światowe media rozpisują się o prezydencie Andrzeju Dudzie i całowaniu w dłoń Brigitte Macron podczas uroczystości otwarcia katedry Notre Dame.