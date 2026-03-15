Aleksandra Żelazińska
15 marca 2026
Oscary 2026: rozdanie już tej nocy! Kto zgarnie statuetki? I jak powiedzie się Polakom

To już 98. ceremonia rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles.
Na Oscary można psioczyć, ale nadal są punktem odniesienia, ekscytują, dzielą i z różnym skutkiem próbują wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Start imprezy o 23:30. Relacjonujemy na żywo.

To już 98. ceremonia rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles, królestwie Hollywood. Imprezę drugi rok z rzędu poprowadzi komik Conan O’Brien, który zapowiedział, że będzie nawiązywał do bieżącej sytuacji na świecie (pojawi się zapewne wątek ICE, no i rzecz jasna Donald Trump). Ok. godz. 23:30 polskiego czasu rozpocznie się tradycyjna transmisja z czerwonego dywanu (tu wkroczą znawcy mody), a chwilę później zacznie się zasadnicza część gali (tu wkroczą krytycy i fani kina).

Poszukiwaczom polskich akcentów nie trzeba zapewne przypominać, że mamy tej nocy dwie okazje, żeby mocniej trzymać kciuki: na statuetki liczą kostiumografka Małgorzata Turżańska („Hamnet”) i autor krótkometrażowej animacji Maciej Szczerbowski („The Girl Who Cried Pearls”). Największe emocje budzi starcie „Grzeszników” z każdym innym filmem. Szalone dzieło Ryana Cooglera zebrało rekordową liczbę nominacji (16), ale konkurencję ma godną. „Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona otrzymała 13 nominacji, „Frankenstein”, „Wartość sentymentalna” i „Wielki Marty” po 9.

„Jeśli spojrzeć na precedensy z ostatnich dwóch dekad, Akademia częściej nagradzała ambitne widowiska w stylu Andersona: politycznie lub społecznie zaangażowane autorskie dramaty, postrzegane jako wyrazisty komentarz do współczesności. Produkcje gatunkowe, nawet te z ogromną liczbą nominacji, częściej kończyły sezon z nagrodami w kategoriach technicznych”, pisze Janusz Wróblewski. A „Grzesznicy” to horror, chociaż horror to tylko kostium dla opowieści o rasizmie i bluesie, z wampirami na drugim planie. Filmy są skrajnie różne, ale oba – w odmiennej konwencji i w różnych planach czasowych – portretują Amerykę z jej nieprzepracowanymi traumami.

Rywalizacja w innych kategoriach też zapowiada się pysznie. Czy Anderson, autor kilku arcydzieł, zgarnie wreszcie pierwszego Oscara? „Jedna bitwa po drugiej” nie ma tej mocy co „Aż poleje się krew” czy „Magnolia”, ale Akademia lubi nagradzać za całokształt, jeśli jakieś okazje w przeszłości przespała. Czy na laur zasłużył tym razem Timothée Chalamet, filmowy Morty, Leonardo DiCaprio, aktywista idealista z „Jednej bitwy...”, czy może jednak Michael B. Jordan, który zagrał obu bliźniaków w „Grzesznikach”? Czy statuetka przypadnie faworytce Jessie Buckley („Hamnet”), czy może będzie niespodzianka? To wszystko stanie się jasne już za kilkanaście godzin.

Z innych ciekawostek: spośród nominowanych filmów najwięcej na świecie zarobił animowany „Zwierzogród 2” (1,86 mld dol.), Jessie Buckley może zgarnąć pierwszego Oscara dla Irlandki, Timothée Chalamet jest najmłodszym aktorem z trzema nominacjami, a Leonardo DiCaprio wystąpił już w 12 nominowanych filmach, ale sam nagrodę zgarnął tylko raz („Zjawa”).

Pełna lista nominacji:

Najlepszy film:

„Jedna bitwa po drugiej”
„Grzesznicy”
„Hamnet”
„Wartość sentymentalna”
„Wielki Marty”
„Frankenstein”
„Bugonia”
„Tajny agent”
„Sny o pociągach”
„F1”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Timothée Chalamet, „Wielki Marty”
Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”
Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
Wagner Moura, „Tajny agent”
Ethan Hawke, „Blue Moon”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Jessie Buckley, „Hamnet”
Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”
Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”
Emma Stone, „Bugonia”
Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Stellan Skarsgård, „Wartość sentymentalna”
Benicio Del Toro, „Jedna bitwa po drugiej”
Jacob Elordi, „Frankenstein”
Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”
Delroy Lindo, „Grzesznicy”

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Teyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”
Amy Madigan, „Zniknięcia”
Wunmi Mosaku, „Grzesznicy”
Inga Ibsdotter Lilleaas, „Wartość sentymentalna”
Elle Fanning, „Wartość sentymentalna”

Najlepszy casting:

„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Hamnet”
„Wielki Marty”
„Tajny agent”

Najlepszy reżyser:

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”
Ryan Coogler, „Grzesznicy”
Chloé Zhao, „Hamnet”
Josh Safdie, „Wielki Marty”

Najlepszy scenariusz oryginalny:

„Grzesznicy”
„Wartość sentymentalna”
„To był zwykły przypadek”
„Wielki Marty”
„Blue Moon”

Najlepszy scenariusz adaptowany:

„Jedna bitwa po drugiej”
„Hamnet”
„Bugonia”
„Sny o pociągach”
„Frankenstein”

Najlepsza charakteryzacja i fryzury:

„Frankenstein”
„Grzesznicy”
„Smashing Machine”
„Kokuhô”
„Brzydka siostra”

Najlepsza muzyka oryginalna:

„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Hamnet”
„Frankenstein”
„Bugonia”

Najlepsza piosenka:

Golden – „K-popowe łowczynie demonów”
I Lied to You – „Grzesznicy”
Dear Me – „Diane Warren: Relentless”
Train Dreams – „Sny o pociągach”
Sweet Dreams – „Viva Verdi!”

Najlepsza scenografia:

„Frankenstein”
„Grzesznicy”
„Hamnet”
„Wielki Marty”
„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsze efekty specjalne:

„Avatar: Ogień i popiół”
„F1”
„Zaginiony autokar”
„Grzesznicy”
„Jurassic World: Odrodzenie”

Najlepsze kostiumy:

„Frankenstein”
„Hamnet”
„Grzesznicy”
„Avatar: Ogień i popiół”
„Wielki Marty”

Najlepsze zdjęcia:

„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Frankenstein”
„Wielki Marty”
„Sny o pociągach”

Najlepszy dźwięk:

„F1”
„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Frankenstein”
„Sirāt”

Najlepszy montaż:

„Jedna bitwa po drugiej”
„Grzesznicy”
„F1”
„Wielki Marty”
„Wartość sentymentalna”

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

„K-popowe łowczynie demonów”
„Zwierzogród 2”
„Arco”
„Mała Amelia”
„Elio”

Najlepszy film międzynarodowy:

„Wartość sentymentalna” (Norwegia)
„Tajny agent” (Brazylia)
„To był zwykły przypadek” (Francja)
„Sirāt” (Hiszpania)
„Głos Hind Rajab” (Tunezja)

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny:

„Pan Nikt kontra Putin”
„Cięcie skał”
„Idealna sąsiadka”
„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle”
„Prawo Alabamy”

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski:

„A Friend of Dorothy”
„Butcher’s Stain”
„Jane Austen’s Period Drama”
„The Singers”
„Two People Exchanging Saliva”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

„Butterfly”
„Forevergreen”
„Retirement Plan”
„The Girl Who Cried Pearls”
„The Three Sisters”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

„All the Empty Rooms”
„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
„Children No More and We Are Gone”
„Perfectly a Strangeness”
„The Devil is Busy”

***

„Polityka” recenzuje i omawia nominowane filmy:

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
