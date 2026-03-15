Oscary 2026: trwa gala rozdania. Kto zgarnie statuetki? Jest nagroda dla Polaka!
To już 98. ceremonia rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles, królestwie Hollywood. Imprezę drugi rok z rzędu prowadzi komik Conan O’Brien, który na otwarcie apelował o optymizm, bo czasy są chaotyczne i nieprzewidywalne. Ok. godz. 23:30 polskiego czasu rozpoczęła się tradycyjna transmisja z czerwonego dywanu (tu wkroczyli znawcy mody), a o północy zaczęła się zasadnicza część gali (tu wkraczają krytycy i fani kina). Listę nagrodzonych aktualizujemy niżej.
Conan O’Brien spisuje się fenomenalnie. Na początek zażartował, że jest ostatnim ludzkim gospodarzem oscarowej gali. W swoim stylu zachwycał się nominowanymi filmami, w jednym z nich zresztą wystąpił („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”). Powitał też m.in. szefa Netflixa („pierwszy raz w teatrze!”). „Od 2012 r. nie zdarzyło się, żeby żaden Brytyjczyk i żadna Brytyjka nie zostali nominowani w kategoriach najlepszy aktor / najlepsza aktorka. Ale my przynajmniej aresztujemy naszych pedofilów”, nawiązał ostro do afery Jeffreya Epsteina.
Pierwszą statuetkę wieczoru odebrała Amy Madigan („Zniknięcia”), rozedrgana, jednocześnie roześmiana i wzruszona. Liczyła się w stawce i dostała po latach fantastyczną rolę (w takim sobie filmie), choć nagroda dla kina gatunkowego i tak jest zaskoczeniem. Nagroda dla animacji „K-popowe łowczynie demonów” już takim zaskoczeniem nie była, to fenomen i absolutny przebój Netflixa.
Szybko też nadeszły świetne wieści dla Polski: Oscara za krótkometrażową animację odebrał Maciek Szczerbowski, autor „The Girl Who Cried Pearls” (razem z Chrisem Lavisem). Trzymaliśmy kciuki również za Małgosię Turżańską („Hamnet”), ale nagrodę za kostium otrzymała ostatecznie Kate Hawley za kreacje w filmie „Frankenstein”, docenionym chwilę później także za fryzury i charakteryzację.
W tym roku lista kategorii się rozrosła – nagradzany jest również najlepszy casting. Jak tłumaczyli ze sceny aktorzy i aktorki nominowanych filmów: to twórcy zwykle niewidzialni, a niezbędni i kluczowi, bo zdając się na instynkt, potrafią bezbłędnie dopasować twarz i charakter do roli. Tę pierwszą w historii Oscarów nagrodę odebrała Cassandra Kulukundis („Jedna bitwa po drugiej”). Kolejnego Oscara dla filmu Paula Thomasa Andersona otrzymał Sean Penn, nieobecny w Los Angeles.
Największe emocje budzi tej nocy starcie „Grzeszników” z każdym innym filmem. Szalone dzieło Ryana Cooglera zebrało rekordową liczbę nominacji (16), ale konkurencję ma godną. „Jedna bitwa po drugiej” Andersona otrzymała 13 nominacji, „Frankenstein”, „Wartość sentymentalna” i „Wielki Marty” po 9.
„Jeśli spojrzeć na precedensy z ostatnich dwóch dekad, Akademia częściej nagradzała ambitne widowiska w stylu Andersona: politycznie lub społecznie zaangażowane autorskie dramaty, postrzegane jako wyrazisty komentarz do współczesności. Produkcje gatunkowe, nawet te z ogromną liczbą nominacji, częściej kończyły sezon z nagrodami w kategoriach technicznych”, pisał Janusz Wróblewski. A „Grzesznicy” to horror, chociaż horror to tylko kostium dla opowieści o rasizmie i bluesie, z wampirami na drugim planie. Filmy są skrajnie różne, ale oba – w odmiennej konwencji i w różnych planach czasowych – portretują Amerykę z jej nieprzepracowanymi traumami.
Paul Thomas Anderson, autor kilku arcydzieł, odebrał wreszcie pierwszego Oscara – za scenariusz adaptowany. „Jedna bitwa po drugiej” nie ma tej mocy co „Aż poleje się krew” czy „Magnolia”, ale Akademia lubi nagradzać za całokształt, jeśli jakieś okazje w przeszłości przespała.
Twórcy „Grzeszników” na pierwszą statuetkę czekali długo – otrzymali ją za scenariusz oryginalny.
Z innych ciekawostek: spośród nominowanych filmów najwięcej na świecie zarobił animowany „Zwierzogród 2” (1,86 mld dol.), Jessie Buckley może zgarnąć pierwszego Oscara dla Irlandki, Timothée Chalamet jest najmłodszym aktorem z trzema nominacjami, a Leonardo DiCaprio wystąpił już w 12 nominowanych filmach, ale sam nagrodę zgarnął tylko raz („Zjawa”). I ciekawostka z samej gali: w tym roku przyznano dwa Oscary za krótkometrażowy film aktorski: twórcom „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”.
Oscarowe rozstrzygnięcia omówią dla Was w specjalnym wydaniu podkastu kulturalnego Katarzyna Czajka-Kominiarczuk („Zwierz popkulturalny”), Jakub Demiańczuk i Janusz Wróblewski. Zapraszamy koło południa w poniedziałek na polityka.pl!
Oscary 2026: zwycięzcy
Najlepszy film:
„Jedna bitwa po drugiej”
„Grzesznicy”
„Hamnet”
„Wartość sentymentalna”
„Wielki Marty”
„Frankenstein”
„Bugonia”
„Tajny agent”
„Sny o pociągach”
„F1”
Najlepszy aktor pierwszoplanowy:
Timothée Chalamet, „Wielki Marty”
Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”
Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
Wagner Moura, „Tajny agent”
Ethan Hawke, „Blue Moon”
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:
Jessie Buckley, „Hamnet”
Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”
Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”
Emma Stone, „Bugonia”
Kate Hudson, „Song Sung Blue”
Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn („Jedna bitwa po drugiej”)
Pozostałe nominacje: Stellan Skarsgård („Wartość sentymentalna”), Benicio Del Toro („Jedna bitwa po drugiej”), Jacob Elordi („Frankenstein”), Delroy Lindo („Grzesznicy”)
Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan („Zniknięcia”)
Pozostałe nominacje: Teyana Taylor („Jedna bitwa po drugiej”), Wunmi Mosaku („Grzesznicy”), Inga Ibsdotter Lilleaas („Wartość sentymentalna”), Elle Fanning („Wartość sentymentalna”)
Najlepszy casting: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Wielki Marty”, „Tajny agent”
Najlepszy reżyser:
Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”
Ryan Coogler, „Grzesznicy”
Chloé Zhao, „Hamnet”
Josh Safdie, „Wielki Marty”
Najlepszy scenariusz oryginalny: „Grzesznicy”
Pozostałe nominacje: „Blue Moon”, „To był zwykły przypadek”, „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”
Najlepszy scenariusz adaptowany: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „Hamnet”, „Bugonia”, „Sny o pociągach”, „Frankenstein”
Najlepsza charakteryzacja i fryzury: „Frankenstein”
Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Smashing Machine”, „Kokuhô”, „Brzydka siostra”
Najlepsza muzyka oryginalna:
„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Hamnet”
„Frankenstein”
„Bugonia”
Najlepsza piosenka:
Golden – „K-popowe łowczynie demonów”
I Lied to You – „Grzesznicy”
Dear Me – „Diane Warren: Relentless”
Train Dreams – „Sny o pociągach”
Sweet Dreams – „Viva Verdi!”
Najlepsza scenografia:
„Frankenstein”
„Grzesznicy”
„Hamnet”
„Wielki Marty”
„Jedna bitwa po drugiej”
Najlepsze efekty specjalne:
„Avatar: Ogień i popiół”
„F1”
„Zaginiony autokar”
„Grzesznicy”
„Jurassic World: Odrodzenie”
Najlepsze kostiumy: „Frankenstein”
Pozostałe nominacje: „Hamnet”, „Grzesznicy”, „Avatar: Ogień i popiół”, „Wielki Marty”
Najlepsze zdjęcia:
„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Frankenstein”
„Wielki Marty”
„Sny o pociągach”
Najlepszy dźwięk:
„F1”
„Grzesznicy”
„Jedna bitwa po drugiej”
„Frankenstein”
„Sirāt”
Najlepszy montaż:
„Jedna bitwa po drugiej”
„Grzesznicy”
„F1”
„Wielki Marty”
„Wartość sentymentalna”
Najlepszy pełnometrażowy film animowany: „K-popowe łowczynie demonów”
Pozostałe nominacje: „Zwierzogród 2”, „Arco”, „Mała Amelia”, „Elio”
Najlepszy film międzynarodowy:
„Wartość sentymentalna” (Norwegia)
„Tajny agent” (Brazylia)
„To był zwykły przypadek” (Francja)
„Sirāt” (Hiszpania)
„Głos Hind Rajab” (Tunezja)
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny:
„Pan Nikt kontra Putin”
„Cięcie skał”
„Idealna sąsiadka”
„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle”
„Prawo Alabamy”
Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”
Pozostałe nominacje: „A Friend of Dorothy”, „Butcher’s Stain”, „Jane Austen’s Period Drama”
Najlepszy krótkometrażowy film animowany: „The Girl Who Cried Pearls”
Pozostałe nominacje: „Butterfly”, „Forevergreen”, „Retirement Plan”, „The Three Sisters”
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:
„All the Empty Rooms”
„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
„Children No More and We Are Gone”
„Perfectly a Strangeness”
„The Devil is Busy”
„Polityka” recenzuje i omawia nominowane filmy:
- „Jedna bitwa po drugiej” (5/6)
- „Hamnet” (5/6)
- „Wartość sentymentalna” (5/6)
- „Frankenstein” (4/6)
- „Bugonia” (5/6)
- „Tajny agent”
- „Sny o pociągach” (5/6)
- „F1” (4/6)
- „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” (5/6)
- „To był zwykły przypadek” (5/6)
- „Smashing Machine” (4/6)
- „Brzydka siostra” (4/6)
- „K-popowe łowczynie demonów”
- „Avatar: Ogień i popiół”
- „Jurassic World: Odrodzenie”
- „Głos Hind Rajab”