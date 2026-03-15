Oscary 2026: trwa gala rozdania. Kto zgarnie statuetki? Jest nagroda dla Polaka!

Na Oscary można psioczyć, ale nadal są punktem odniesienia, ekscytują, dzielą i z różnym skutkiem próbują wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Relacjonujemy na żywo.

To już 98. ceremonia rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles, królestwie Hollywood. Imprezę drugi rok z rzędu prowadzi komik Conan O’Brien, który na otwarcie apelował o optymizm, bo czasy są chaotyczne i nieprzewidywalne. Ok. godz. 23:30 polskiego czasu rozpoczęła się tradycyjna transmisja z czerwonego dywanu (tu wkroczyli znawcy mody), a o północy zaczęła się zasadnicza część gali (tu wkraczają krytycy i fani kina). Listę nagrodzonych aktualizujemy niżej.

Conan O’Brien spisuje się fenomenalnie. Na początek zażartował, że jest ostatnim ludzkim gospodarzem oscarowej gali. W swoim stylu zachwycał się nominowanymi filmami, w jednym z nich zresztą wystąpił („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”). Powitał też m.in. szefa Netflixa („pierwszy raz w teatrze!”). „Od 2012 r. nie zdarzyło się, żeby żaden Brytyjczyk i żadna Brytyjka nie zostali nominowani w kategoriach najlepszy aktor / najlepsza aktorka. Ale my przynajmniej aresztujemy naszych pedofilów”, nawiązał ostro do afery Jeffreya Epsteina.

Pierwszą statuetkę wieczoru odebrała Amy Madigan („Zniknięcia”), rozedrgana, jednocześnie roześmiana i wzruszona. Liczyła się w stawce i dostała po latach fantastyczną rolę (w takim sobie filmie), choć nagroda dla kina gatunkowego i tak jest zaskoczeniem. Nagroda dla animacji „K-popowe łowczynie demonów” już takim zaskoczeniem nie była, to fenomen i absolutny przebój Netflixa.

Szybko też nadeszły świetne wieści dla Polski: Oscara za krótkometrażową animację odebrał Maciek Szczerbowski, autor „The Girl Who Cried Pearls” (razem z Chrisem Lavisem). Trzymaliśmy kciuki również za Małgosię Turżańską („Hamnet”), ale nagrodę za kostium otrzymała ostatecznie Kate Hawley za kreacje w filmie „Frankenstein”, docenionym chwilę później także za fryzury i charakteryzację.

W tym roku lista kategorii się rozrosła – nagradzany jest również najlepszy casting. Jak tłumaczyli ze sceny aktorzy i aktorki nominowanych filmów: to twórcy zwykle niewidzialni, a niezbędni i kluczowi, bo zdając się na instynkt, potrafią bezbłędnie dopasować twarz i charakter do roli. Tę pierwszą w historii Oscarów nagrodę odebrała Cassandra Kulukundis („Jedna bitwa po drugiej”). Kolejnego Oscara dla filmu Paula Thomasa Andersona otrzymał Sean Penn, nieobecny w Los Angeles.

Największe emocje budzi tej nocy starcie „Grzeszników” z każdym innym filmem. Szalone dzieło Ryana Cooglera zebrało rekordową liczbę nominacji (16), ale konkurencję ma godną. „Jedna bitwa po drugiej” Andersona otrzymała 13 nominacji, „Frankenstein”, „Wartość sentymentalna” i „Wielki Marty” po 9.

„Jeśli spojrzeć na precedensy z ostatnich dwóch dekad, Akademia częściej nagradzała ambitne widowiska w stylu Andersona: politycznie lub społecznie zaangażowane autorskie dramaty, postrzegane jako wyrazisty komentarz do współczesności. Produkcje gatunkowe, nawet te z ogromną liczbą nominacji, częściej kończyły sezon z nagrodami w kategoriach technicznych”, pisał Janusz Wróblewski. A „Grzesznicy” to horror, chociaż horror to tylko kostium dla opowieści o rasizmie i bluesie, z wampirami na drugim planie. Filmy są skrajnie różne, ale oba – w odmiennej konwencji i w różnych planach czasowych – portretują Amerykę z jej nieprzepracowanymi traumami.

Paul Thomas Anderson, autor kilku arcydzieł, odebrał wreszcie pierwszego Oscara – za scenariusz adaptowany. „Jedna bitwa po drugiej” nie ma tej mocy co „Aż poleje się krew” czy „Magnolia”, ale Akademia lubi nagradzać za całokształt, jeśli jakieś okazje w przeszłości przespała.

Twórcy „Grzeszników” na pierwszą statuetkę czekali długo – otrzymali ją za scenariusz oryginalny.

Z innych ciekawostek: spośród nominowanych filmów najwięcej na świecie zarobił animowany „Zwierzogród 2” (1,86 mld dol.), Jessie Buckley może zgarnąć pierwszego Oscara dla Irlandki, Timothée Chalamet jest najmłodszym aktorem z trzema nominacjami, a Leonardo DiCaprio wystąpił już w 12 nominowanych filmach, ale sam nagrodę zgarnął tylko raz („Zjawa”). I ciekawostka z samej gali: w tym roku przyznano dwa Oscary za krótkometrażowy film aktorski: twórcom „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”.

Oscarowe rozstrzygnięcia omówią dla Was w specjalnym wydaniu podkastu kulturalnego Katarzyna Czajka-Kominiarczuk („Zwierz popkulturalny"), Jakub Demiańczuk i Janusz Wróblewski.

Oscary 2026: zwycięzcy

Najlepszy film:

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Hamnet”

„Wartość sentymentalna”

„Wielki Marty”

„Frankenstein”

„Bugonia”

„Tajny agent”

„Sny o pociągach”

„F1”

Najlepszy aktor pierwszoplanowy:

Timothée Chalamet, „Wielki Marty”

Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”

Michael B. Jordan, „Grzesznicy”

Wagner Moura, „Tajny agent”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa:

Jessie Buckley, „Hamnet”

Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”

Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Emma Stone, „Bugonia”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn („Jedna bitwa po drugiej”)

Pozostałe nominacje: Stellan Skarsgård („Wartość sentymentalna”), Benicio Del Toro („Jedna bitwa po drugiej”), Jacob Elordi („Frankenstein”), Delroy Lindo („Grzesznicy”)

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan („Zniknięcia”)

Pozostałe nominacje: Teyana Taylor („Jedna bitwa po drugiej”), Wunmi Mosaku („Grzesznicy”), Inga Ibsdotter Lilleaas („Wartość sentymentalna”), Elle Fanning („Wartość sentymentalna”)

Najlepszy casting: „Jedna bitwa po drugiej”

Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Wielki Marty”, „Tajny agent”

Najlepszy reżyser:

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”

Ryan Coogler, „Grzesznicy”

Chloé Zhao, „Hamnet”

Josh Safdie, „Wielki Marty”

Najlepszy scenariusz oryginalny: „Grzesznicy”

Pozostałe nominacje: „Blue Moon”, „To był zwykły przypadek”, „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”

Najlepszy scenariusz adaptowany: „Jedna bitwa po drugiej”

Pozostałe nominacje: „Hamnet”, „Bugonia”, „Sny o pociągach”, „Frankenstein”

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: „Frankenstein”

Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Smashing Machine”, „Kokuhô”, „Brzydka siostra”

Najlepsza muzyka oryginalna:

„Grzesznicy”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Hamnet”

„Frankenstein”

„Bugonia”

Najlepsza piosenka:

Golden – „K-popowe łowczynie demonów”

I Lied to You – „Grzesznicy”

Dear Me – „Diane Warren: Relentless”

Train Dreams – „Sny o pociągach”

Sweet Dreams – „Viva Verdi!”

Najlepsza scenografia:

„Frankenstein”

„Grzesznicy”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsze efekty specjalne:

„Avatar: Ogień i popiół”

„F1”

„Zaginiony autokar”

„Grzesznicy”

„Jurassic World: Odrodzenie”

Najlepsze kostiumy: „Frankenstein”

Pozostałe nominacje: „Hamnet”, „Grzesznicy”, „Avatar: Ogień i popiół”, „Wielki Marty”

Najlepsze zdjęcia:

„Grzesznicy”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Frankenstein”

„Wielki Marty”

„Sny o pociągach”

Najlepszy dźwięk:

„F1”

„Grzesznicy”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Frankenstein”

„Sirāt”

Najlepszy montaż:

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„F1”

„Wielki Marty”

„Wartość sentymentalna”

Najlepszy pełnometrażowy film animowany: „K-popowe łowczynie demonów”

Pozostałe nominacje: „Zwierzogród 2”, „Arco”, „Mała Amelia”, „Elio”

Najlepszy film międzynarodowy:

„Wartość sentymentalna” (Norwegia)

„Tajny agent” (Brazylia)

„To był zwykły przypadek” (Francja)

„Sirāt” (Hiszpania)

„Głos Hind Rajab” (Tunezja)

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny:

„Pan Nikt kontra Putin”

„Cięcie skał”

„Idealna sąsiadka”

„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle”

„Prawo Alabamy”

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”

Pozostałe nominacje: „A Friend of Dorothy”, „Butcher’s Stain”, „Jane Austen’s Period Drama”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: „The Girl Who Cried Pearls”

Pozostałe nominacje: „Butterfly”, „Forevergreen”, „Retirement Plan”, „The Three Sisters”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

„All the Empty Rooms”

„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

„Children No More and We Are Gone”

„Perfectly a Strangeness”

„The Devil is Busy”

***

