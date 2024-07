Recenzja serialu: „Cały ten rap”, reż. Piotr Szubstarski

Pilny słuchacz rapu znajdzie tu dużo, także między wierszami.

Rap rządzi światem, a polską sceną muzyczną w szczególności – i nie jest to w 2024 r. wielkie odkrycie. Opowiada o tym także „Cały ten rap” – pierwszy dokumentalny serial polskiego Netflixa – ale ma przy tym bezwzględne atuty. Nie było dotąd programu, filmu, serialu ani nawet festiwalu muzycznego, który zgromadziłby tak szeroką reprezentację gwiazd polskiego rapu od jego prapoczątków do dziś, od Liroya i 600V po Szczyla i Bambi. Zebrany z tych wywiadów materiał – podzielony na segmenty: historia hip-hopu od czasów transformacji, starcia z mediami i świadomością społeczną, problemy z reprezentacją kobiet, pokoleniowe różnice itd. – to z miejsca rzecz referencyjna.

Cały ten rap, reż. Piotr Szubstarski, 6 odc., Netflix