Recenzja filmu: „Dobry nauczyciel”, reż. Teddy Lussi-Modeste

Jak trudno niewinnemu człowiekowi bronić się przed oszczerstwami.

Jedna z gimnazjalistek niezbyt renomowanej szkoły rzuca oskarżenie pod adresem ulubionego nauczyciela (gra go François Civil), że ten na oczach jej kumpelek zaleca się do niej. Sprawa wygląda na zwykłe nieporozumienie. Zakompleksiona dziewczynka z patologicznej rodziny coś sobie wyobraża, zbyt wiele obiecuje, a może nie rozumie słów używanych na lekcjach francuskiego, gdzie akurat analizowany jest XVI-wieczny erotyk Pierre’a de Ronsarda. Gdyby w porę ktoś udzielił jej porady psychologicznej, afera rozeszłaby się po kościach. Niestety wtrącają się w to koleżanki, wciągnięci zostają inni pedagodzy, policja, adwokaci, kuratorium. Błaha rzecz urasta do wielkiego problemu z molestowaniem seksualnym i homofobią w tle.

Dobry nauczyciel (Pas de vagues), reż. Teddy Lussi-Modeste, prod. Francja, 91 min