Recenzja serialu: „Kleo 2”, scen. Hanno Hackfort

Starzy towarzysze nie odpuszczają, a agentom CIA tylko się wydaje, że mają tę część Europy pod kontrolą.

Dwa lata trzeba było czekać na kontynuację przygód Kleo Straub (wciąż wspaniała Jella Haase) na kampowo podrasowanym dzikim Wschodzie, czyli na gruzach NRD, ale było warto. Wnuczka komunistycznego generała, która do Margot Honecker zwraca się per ciociu, czekistka z przekonania i niezawodny cyngiel Stasi z wyszkolenia, po zdradzie ze strony towarzyszy i upadku komunizmu zajmowała się tropieniem i widowiskowym eliminowaniem winnych swoich krzywd. W drugim sezonie rusza śladem czerwonej walizki, której zawartość ma zadecydować o losie Niemiec i świata. Jak się szybko okazuje, wskazówek bohaterka musi szukać we własnej rodzinnej przeszłości – kłopot w tym, że wypartej i tak zagmatwanej jak historia bloku wschodniego.

Kleo 2, twórcy serii: Hanno Hackfort, Bob Konrad, Richard Kropf, 6 odc., Netflix