Recenzja filmu: „Strange Darling”, reż. JT Mollner

Akcja rozgrywa się współcześnie, jednak stylistyka retro zdecydowanie tu pasuje.

Czy jesteś seryjnym mordercą? – pyta młoda kobieta siedzącego z nią w samochodzie mężczyznę. Po takim wstępie wiadomo, że ich przygodna randka nie może skończyć się dobrze. Tym bardziej że już w następnej scenie mężczyzna dusi swoją ofiarę. Lecz reżyser i scenarzysta JT Mollner dopiero rozrzuca w ten sposób okruchy fabuły, prowadząc widzów na manowce. Historię spotkania Damy i Diabła (tak przedstawiają bohaterów napisy początkowe) opowiada w zaburzonej chronologii, uzupełnia to, co wydarzyło się między dwiema początkowymi scenami (i potem), by kilka razy widzów skutecznie zaskoczyć.

Strange Darling, reż. JT Mollner, prod. USA, 96 min