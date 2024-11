Recenzja filmu: „Imago”, reż. Olga Chajdas

Główna bohaterka „Imago”, Ela, próbuje żyć według własnych zasad. Ignoruje społeczne normy, nie boi się ryzyka, szuka kolejnych sposobów, by wyrazić siebie poprzez sztukę i muzykę.

Główna bohaterka „Imago”, Ela, próbuje żyć według własnych zasad. Ignoruje społeczne normy, nie boi się ryzyka, szuka kolejnych sposobów, by wyrazić siebie poprzez sztukę i muzykę. W szarzyźnie i znoju schyłkowych lat 80. wydaje się istotą z innego świata. Gdzieś za rogiem czai się już nowa rzeczywistość, nadchodzą polityczne i obyczajowe przemiany zwiastowane przez artystyczny ferment na Trójmiejskiej Scenie Alternatywnej, ale rodzina nie jest gotowa, by dostrzec w Eli niezależną kobietę. Widzą w niej wariatkę bujającą w obłokach, nie próbują jej zrozumieć, wolą co chwila zamykać ją w szpitalu psychiatrycznym z naiwną wiarą, że leki i elektrowstrząsy skierują dziewczynę na życiowe tory, które akurat oni uznają za właściwe.

Imago, reż. Olga Chajdas, prod. Polska, Holandia, Czechy, 113 min