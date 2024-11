Recenzja filmu: „Zła nie ma”, reż. Ryûsuke Hamaguchi

Magiczne, wymagające skupienia kino z szokującym finałem.

Nagrodzony Wielką Nagrodą Jury na festiwalu w Wenecji nowy film autora oscarowego „Drive My Car” to rozwijająca się w medytacyjnym tempie baśń o zakłóceniu równowagi małej społeczności żyjącej w zgodzie z naturą. W pięknym dziewiczym lesie dwie godziny drogi z Tokio ma powstać obozowisko oferujące wysoki standard bogatym turystom, czego lokalni mieszkańcy bardzo się obawiają. Zjawisko naruszenia homeostazy w imię rzekomego postępu cywilizacyjnego doczekało się naukowego określenia. Glamping to przepaść między kapitalizmem a ekologią.

Zła nie ma (Evil Does Not Exist), reż. Ryûsuke Hamaguchi, prod. Japonia, 106 min