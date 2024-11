Recenzja serialu: „Łowcy skór”, scen. Aleksandra Potoczek, Tomasz Patora, Tomasz Karpiński

Miniserial Aleksandry Potoczek, oparty m.in. na śledztwie dziennikarzy „Gazety Wyborczej” z 2002 r. to wstrząsający opis sprawy „łowców skór”.

Opóźnianie przyjazdu karetki, jej dojazdu do szpitala, niepodejmowanie akcji reanimacyjnej, w końcu mordowanie, m.in. zastrzykiem z pavulonu – za te zbrodnie skazane zostało tylko kilka z kilkuset zamieszanych w nie osób. Miniserial Aleksandry Potoczek, oparty m.in. na śledztwie dziennikarzy „Gazety Wyborczej” z 2002 r. i wydanej w 2023 r. książki jednego z nich, Tomasza Patory, to wstrząsający opis całej sprawy, ale też powrót do lat 90. z ich brutalnością i beznadzieją, które produkowały potwory. Chętnie dziś o tym zapominamy, wypieramy to, co powinno być społecznym i politycznym memento mori.

Łowcy skór, scen. Aleksandra Potoczek, Tomasz Patora, Tomasz Karpiński, reż. Aleksandra Potoczek, 4 odc., Max