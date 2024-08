Recenzja książki: Will Sommer, „Uwierz w Plan”

Autor zatopił się w świecie spisku i paranoi, ale w nim nie utonął.

Autor wykonał ciężką, choć momentami nużącą, reporterską robotę. Zatopił się w świecie spisku i paranoi, ale w nim nie utonął. Co jest wielką zaletą tej książki, bo i czytelnik dostał szansę, żeby się w tym świecie nie pogubić tak, jak jej bohaterzy przekonani, że czołowi liderzy naszego świata to Jaszczury przebrane za ludzi. Można to tak ciągnąć, a nawet mieć z tego ubaw, gdyby nie fakt, że to wyznawcy tej teorii dominowali 6 stycznia 2021 r. w trakcie szturmu na Kapitol. Wówczas zdobyli go nielegalnie. I większość z nich już siedzi, na czele z Jacobem Chansleyem, samozwańczym szamanem QAnonu w charakterystycznej czapie z szopa pracza z rogami bizona. Jednak za chwilę mogą tam zasiąść legalnie wraz ze swoim guru – Donaldem Trumpem. Czy to dalej będzie śmieszne?

Will Sommer, Uwierz w Plan. Skąd się wziął QAnon i jak namieszał w Ameryce, przeł. Hanna Jankowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2024, s. 258