Recenzja książki: John Grisham, „Wymiana”

To książka, od której trudno się oderwać, nawet jeśli po lekturze nie zostaje w pamięci jakikolwiek wyraźniejszy ślad.

Wydana w 1991 r. „Firma” dała Johnowi Grishamowi status literackiej megagwiazdy (przyczyniła się do tego również udana ekranizacja z Tomem Cruise’em w roli głównej), a po latach autor dość nieoczekiwanie wrócił do bohatera tamtej powieści. Mitch McDeere zostawił trudną przeszłość za sobą, pracuje w cenionej kancelarii w Nowym Jorku, gdzie zostaje wplątany w międzynarodowy konflikt, gdy jedną z prawniczek uprowadzają dla okupu libijscy terroryści. W sprawę nie mogą się zaangażować władze ani organy ścigania, a nawet dla zamożnej firmy zdobycie 100 mln dol. w ciągu 10 dni okazuje się niemałym problemem. Grisham z powodzeniem łączy prawniczy thriller z powieścią szpiegowską, unika scen akcji, za to pokazuje próbę uwolnienia zakładniczki od kulis: żmudnych negocjacji, niekończących się dyplomatycznych spotkań, gabinetowych rozmów.

John Grisham, Wymiana, przeł. Andrzej Szulc, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2024, s. 414