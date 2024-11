Recenzja książki: Izabela Tumas, „Tatko”

Mała musi dawać sobie radę sama, musi szybko stać się dorosła.

Mówił o niej „córa”, co brzmiało jak „fura”, kiedy zabierał ją na obchody po mieście B. Ona, zwana też „Małą”, musiała zachować czujność, bo wypady z tatą wiązały się niespodziewanymi przygodami, ale kojarzyły z ciągłym zagrożeniem. Bo miał fantazję i rozmach, zwłaszcza po kilku kieliszkach. A potem nadchodziły znane punkty programu: wściekłość i bicie, rzucanie przedmiotami. Izabela Tumas w swoim debiucie powieściowym bardzo dobrze oddaje odczucia córki alkoholika, która stara się ciągle przewidzieć następny krok ojca i kierunek, z którego nadchodzi zagrożenie. Powód awantur jest zawsze ten sam – pieniądze. Jednak opowieść wciąga również warstwą przygodową: szalona wyprawa do Warszawy, zgubienie dziecka w pociągu, śmierdzący bar na Dworcu Centralnym (lata 80.), nocna jazda taksówką z miasta do miasta.

Izabela Tumas, Tatko, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2024, s. 287