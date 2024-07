Recenzja płyty: Brodka, „WAWA”

„WAWA” jest bardziej kuratorskim przedsięwzięciem Brodki, ułożonym w inteligentnie wymyślony program koncertu poświęconego miastu.

Ona sama w głównej roli występuje ledwie w połowie utworów: mamy jej wersję „Spotkania z Warszawą” z repertuaru Ireny Santor, jest wyróżniający się „Sierpień”, trio z raperem Hadesem i producentem 2k88 w „Mojej drodze”, „Warsaw Street” nagrane z The Brutals i jeszcze cover „Wojny” Brygady Kryzys (tu bohaterkę wspomaga dobrze dobrany do tej roli WaluśKraksaKryzys). Reszta to już efekt pracy koncepcyjnej.

Brodka, WAWA, Kayax/Muzeum Powstania Warszawskiego