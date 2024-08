Recenzja płyty: Milton Nascimento & Esperanza Spalding, „Milton + esperanza”

To nie jest nowy pomost międzykulturowy, ale solidne przypomnienie tego już dawno istniejącego.

On ma 81 lat i jest klasykiem brazylijskiej piosenki w jej najambitniejszej odsłonie, godzącej miejscową tradycję i jazz. Ona, o połowę młodsza, sukces na scenie jazzowej odniosła dzięki otwartości. Poza tym, że gra na basie i komponuje, także śpiewa – w kilku językach, w tym portugalskim, i od dawna była zafascynowana jego twórczością. Esperanza Spalding wykonywała najpierw – 16 lat temu – piosenkę Miltona Nascimento „Ponta de areia”. Teraz spotkali się na wspólnej płycie, która jest hołdem, przeglądem utworów Brazylijczyka z Minas Gerais, ale z dodatkiem nowych kompozycji i coverów. Wśród tych ostatnich ujmuje wspaniała wersja „A Day in the Life” The Beatles.

Milton Nascimento & Esperanza Spalding, Milton + esperanza, Concord