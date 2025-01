Recenzja płyty: Ringo Starr, „Look Up”

Wyszła z tego płyta szczera i prosta.

Początek roku nadmiarem nowych nagrań nie rozpieszcza, więc decyzja eksbitelsa, żeby wydać płytę w początkach stycznia, wydaje się niezła. Tym bardziej że z punktu widzenia samego Ringo Starra to płyta długo wyczekiwana: wychowywał się muzycznie na country, parokrotnie w ciągu kariery solowej w te rejony zaglądał. Z umiarkowanym efektem: nagrywany w Nashville album „Beaucoups of Blues” nie odniósł sukcesu, a sesje do pełnoprawnej płyty country w Memphis pod koniec lat 80. nie zaowocowały publikacją.

Ringo Starr, Look Up, Roccabella