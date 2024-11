Recenzja wystawy: „Próba całości. Nagroda im. Katarzyny Kobro”

Wystawa w łódzkim Muzeum Sztuki ms2 jest szczególną panoramą najbardziej progresywnej polskiej sztuki ostatniego półwiecza.

Wystawa w łódzkim Muzeum Sztuki ms2, gromadząca prace wszystkich dotychczasowych laureatów, jest więc szczególną panoramą najbardziej progresywnej polskiej sztuki ostatniego półwiecza, indywidualnych twórczych postaw, które zawsze wybiegały w przód, bez obietnicy popularności i medialnego sukcesu. Dlatego wśród prezentowanych na tej klarownie zaprojektowanej wystawie artystów jest wielu, których szersza publiczność raczej nie zna, co nie znaczy, że nie są warci poznania, jak Ewa Ciepielewska, Karolina Wiktor albo – z już nieżyjących – Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski czy Andrzej Lachowicz. Jednak znaleźli się i tacy, którzy z różnych powodów przebili się z kokonu awangardy ku szerszej świadomości, jak laureat Oscara Zbigniew Rybczyński czy popularna dzięki „bananowej aferze” Natalia LL. To także wyśmienita okazja, by się zastanowić, gdzie przebiegają granice (jeżeli jeszcze istnieją) oddzielające sztukę od niesztuki i jak je przekraczano.

Próba całości. Nagroda im. Katarzyny Kobro, Muzeum Sztuki ms2 w Łodzi, do 3 sierpnia 2025 r.