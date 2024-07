886. dzień wojny. Czy grożą nam sabotaże i podpalenia? Wszyscy ostrzegają, ale może nie jest tak źle

Po zamachach na TGV w Paryżu i po doniesieniach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy o rozbiciu grupy rosyjskich dywersantów pojawiła się lekka – na szczęście – panika medialna, czy Europie grożą dywersja, sabotaż i podpalenia. Grożą, ale nie teraz.

Mimo pozornego spokoju sytuacja na froncie wschodnim staje się coraz bardziej dynamiczna. Po zajęciu wsi Progress i Wowcze Rosjanie kontynuują uderzenie w kierunku zachodnim – na miejscowości Żełanne oraz Wesele. Ukraińskie źródła donoszą o bardzo ograniczonym wsparciu pancernym po stronie rosyjskiej, co potwierdza obecność „drugorzędnych” jednostek rosyjskich w tym rejonie. Po wczorajszych atakach szybko się „zużyły”.

Dziś panuje tam już względny spokój, czego nie można powiedzieć o kierunku sąsiednim. Po zdobyciu Marijinki następnym celem Rosjan stała się miejscowość Kurachowe. Niepotwierdzone jak na razie doniesienia mówią o natarciu rosyjskiej 9. Brygady Zmechanizowanej (dawniej w składzie milicji DNR), a walki mają toczyć się we wsi Maksymilianiwka, ostatniej przed Kurachowem. Na pozostałych odcinkach nie można potwierdzić żadnych istotnych zmian, choć z coraz większym niepokojem patrzymy na rejon Toriecka oraz Nju-Jorku, gdzie intensywność walk stale, choć powoli, wzrasta.

Nie milkną także walki na północnym odcinku frontu. Najgoręcej jest obecnie w Wowczańsku, gdzie trwają krwawe uliczne starcia, już nawet nie o każdą ulicę, a o każdy budynek. Jedynym potwierdzonym wynikiem tych walk jest zdobycie kilku budynków przez wojska rosyjskie. Ponadto walki toczą się na skraju miejscowości Hłybokie, jednak nie możemy donieść o potwierdzonych zmianach, tak samo jak na pozostałym odcinku frontu północnego.

Najspokojniejszy wydaje się front południowy, choć i tutaj cały czas trwają krwawe starcia o każdy kawałek terenu. W szczególności w rejonie miejscowości Robotyne i Werbowe, gdzie walczą Rosyjskie brygady zmechanizowane, w tym 64., znana z popełnienia zbrodni wojennych w Buczy. Ponadto wojska rosyjskie wznowiły natarcia w rejonie Wuhłedaru, tym razem usiłując obejść samo osiedle od północy i szturmując miejscowość Kostjantyniwka. Na ten moment nie da się potwierdzić, czy szturm odniósł sukces.

Czy na front się wraca?

27 lipca nad ranem ukraińskie wojska dokonały ataku pociskiem ATACMS na ćwiczącą na poligonie grupę wojsk z 228. Leningradzko-Pawłowskiego Pułku Zmechanizowanego Gwardii, wchodzącego w skład 90. Witebsko-Nowgorodzkiej Dywizji Pancernej Gwardii. Według informacji znanych w niedzielę wieczorem było 19 200-setnych i 71 300-setnych, czyli 19 zabitych i 71 rannych. Podano godzinę, bowiem po nocy w szpitalu część 300-setnych może przejść do kategorii 200-setnych. Nie ma natomiast informacji o zniszczonym sprzęcie, który jest mimo wszystko najważniejszy. Codziennie na froncie ginie bądź odnosi poważne rany ponad 1,2 tys. oficerów i żołnierzy, mniej więcej 30–40 proc. to zabici, a reszta ranni.

Część z tych ostatnich już nigdy nie wróci na front po trwałych okaleczeniach, inni będą wymagali długotrwałego leczenia, nim będzie ich można znów odesłać na rzeź w Ukrainie. Rosjanie robią to nawet z ciężko rannymi, gdy wyzdrowieją. Po ukraińskiej stronie – jak dotąd – nawet po całkowitym ozdrowieniu z ciężkich ran na front już się nie wraca. Nie wyklucza to służby w ośrodkach szkolenia, w administracji wojskowej czy w odległych od frontu jednostkach tyłowych.

Dzień wcześniej osiem ATACMS-ów poleciało na lotnisko Saki na Krymie, znane też pod nazwą Nowofedoriwka. Dwa pociski zestrzeliła rosyjska obrona powietrzna, ale pozostałe zniszczyły dwa samoloty Su-30SM z 43. Sewastopolskiego Pułku Morsko-Szturmowego. Ponadto zniszczono radar systemu obrony powietrznej typu Niebo. Jest to radar dalekiego zasięgu, bardzo kosztowny – jego wartość równa się wartości 2–3 wielozadaniowych samolotów myśliwskich.

Pokazano filmik z nowo sformowanego 384. Czytińskiego Pułku Zmechanizowanego, wchodzącego w skład jednej z nowych dywizji. Żołnierze nie otrzymali racji żywnościowych, więc przeszukali okolice. Znaleźli paszę dla kur, którą zmielono, wymieszano z wodą i na jakimś tłuszczu usmażono z tego ni to chleb, ni to coś w rodzaju kotletów sojowych.

Kto by pomyślał, że rosyjskie wojsko się tak zdrowo odżywia!

Co tu świętować?

Rosjanie na stronach swoich ambasad, tych w krajach neutralnych i zaprzyjaźnionych, opublikowali wpis o Dniu Marynarki Wojennej Rosji przypadającym w tym roku na 28 lipca. Jest to pamiątka po zwycięskiej bitwie pod Gangutem, jak Rosjanie nazywają fiński Półwysep Hanko. Bitwa toczyła się od 27 lipca do 7 sierpnia 1714 r. między carską flotą Piotra I a szwedzką flotą, w skład której wchodziły też okręty z okupowanej przez Szwedów Finlandii. Doprowadziło to ostatecznie do opanowania Finlandii przez carską Rosję w 1721 r., po podpisaniu układu z Nystad.

Właściwie było to jedyne spektakularne rosyjskie czy sowieckie zwycięstwo morskie. Piotr I o Marynarkę Wojenną dbał. W późniejszym okresie działania rosyjskiej, sowieckiej i w końcu znów rosyjskiej floty to jedno wielkie pasmo „sukcesów”.

W 2000 r. zatonął atomowy okręt podwodny Kursk. Sowietom atomowych okrętów podwodnych zatonęło kilkanaście. I w końcu ostatni wielki „sukces” rosyjskiej Marynarki Wojennej to strata krążownika rakietowego Moskwa na Morzu Czarnym na początku wojny. Od tamtej pory Flota Czarnomorska nie jest nawet w stanie wprowadzić blokady morskiej Ukrainy ani utrzymać baz na Krymie. Co tu zatem świętować? Admirałowie dowodzą najmniej skutecznym i przydatnym rodzajem sił zbrojnych Rosji.

Atak w Paryżu ucieka mediom

Atak w Paryżu był sprytnie przeprowadzony: podpalono skrzynki połączeń dziesiątek kabli przy szlaku torowym przeznaczonym dla pociągów dużej prędkości (TGV). Efekt był taki, że przestała działać automatyka sterowania ruchem i sygnalizacja zajętości szlaku, ważna dla ręcznego nim sterowania. Do czasu naprawy ruch pociągów na tych liniach nie mógł być prowadzony, a naprawa nie mogła być wykonana, dopóki śledczy nie zakończyli pracy. Ostatecznie oznaczało to dwa dni ciężkich utrudnień w ruchu pasażerskim.

Media w Polsce nie śledziły tych awarii, bo rzuciły się komentować ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich, która w samej Polsce (choć raczej nie w innych krajach) wzbudziła bardzo ożywioną dyskusję. Kwestia sabotaży gdzieś mediom uciekła.

Niezawodny Mateusz Lachowski donosi: „Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu 19 osób, które przygotowały podpalenia centrów handlowych, stacji benzynowych i innych obiektów cywilnych w Ukrainie, Polsce i w krajach bałtyckich. (…)

Ogółem grupa składała się z 19 osób zamieszkałych w różnych obwodach Ukrainy. W obwodzie zakarpackim SBU zatrzymała organizatora grupy i jego wspólnika. Ich działalność była koordynowana przez rosyjskie służby specjalne. Zdaniem SBU kilka obiektów w Polsce i krajach bałtyckich zostało przez nich podpalonych. Podejrzanym zlecono również podpalenie jednego z centrów pomocy humanitarnej dla Ukrainy w Polsce. Według ustaleń ukraińskich służb podejrzani najmowali osoby do dokonywania podpaleń. Organizowano również przerzut dywersantów za granicę i w tym celu przygotowywano dla nich fałszywe dokumenty”.

Podchodzimy do tej informacji z dystansem. Właściwie po co Rosjanie mieliby prowadzić dywersje i sabotaże w naszych krajach? Nie chodzi o to, że prowadzą te akcje, bo nas nie lubią i chcą nam utrudnić życie. To nie tak. Celem operacyjnym takich działań jest określony paraliż państwa ukierunkowany na osiągnięcie celu strategicznego, jakim może być:

• zatrzymanie pomocy dla Ukrainy w krytycznym momencie, kiedy będzie to miało wpływ na rozwój sytuacji frontowej, a więc synchronizowanie tego paraliżu z udanym początkiem rosyjskiej ofensywy w Ukrainie;

• zdestabilizowanie państwa przed nadchodzącymi wyborami połączone z niesamowicie silną kampanią informacyjną ogólnie ukierunkowaną na podważenie zaufania do bieżących władz i wywołanie wyboru sprzyjających Rosji populistów;

• kompletne zdestabilizowanie państwa bezpośrednio przed atakiem na nie, również połączone z silną kampanią dezinformacyjną.

Żadna z tych trzech okoliczności jeszcze nie zachodzi, więc o sabotaże, dywersje i podpalenia możemy być chwilowo spokojni. Co nie znaczy, że rosyjski czy białoruski wywiad w ogóle nie działa.

Rosyjski wywiad i wdzięczni hobbyści

Obecnie rosyjski wywiad zbiera informacje i werbuje „uśpionych” agentów, którzy przydadzą się w przyszłości.

Zbieranie informacji polega na włamywaniu się do różnych systemów informatycznych infrastruktury krytycznej, w tym również kolejowych. Niestety nie możemy pochwalić się sukcesami w zwalczaniu cyberszpiegów w Polsce, tym bardziej że nasi zarządcy infrastruktury krytycznej chętnie zatrudniają tanich pracowników z Białorusi. To już przyniosło złe skutki.

Jednocześnie wprowadza się wyjątkowo krzywdzącą ustawę o zakazie fotografowania kolei, z powodu której cierpią głównie hobbyści kolejowi, którzy nie mają nic wspólnego ze szpiegowaniem. A wystarczy się z nimi dogadać, by swoje zdjęcia publikowali z dwutygodniowym opóźnieniem, co całkowicie wystarczy, by informacja była guzik warta. Dokładnie tak zrobiło wojsko: nie gania hobbystów spod lotnisk i przejazdów na poligony. Po prostu grzecznie poproszono, by zdjęcia publikować po określonym czasie, kiedy są już nieaktualne jako informacja wywiadowcza. Wdzięczni hobbyści stosują się do tego jak jeden mąż.

Prawdziwy szpieg nie sterczy w dzień przy torach z wielkim aparatem typu Nikon czy Canon. Prawdziwi szpiedzy wieszają doskonale zamaskowane fotopułapki, łączące się przez sieć z niezidentyfikowanym użytkownikiem. Niedawno w Polsce odkryto kilka takich doskonale ukrytych fotopułapek. Jakość zdjęć jest z nich marna, nie to, co z aparatów kolejowych spottersów, ale wystarczająca do identyfikacji, co jedzie i w jakim kierunku. Działa coś takiego 24 godz. na dobę, siedem dni w tygodniu. Daje pełny przegląd ruchu kolejowego oraz przybliżone dane o tym, co się wiezie (kontenery, cysterny, węglarki, wagony specjalne).

Drugi sposób polega na zwerbowaniu różnych ludzi mieszkających przy torach, by za drobną opłatę informowali gdzie trzeba, co i kiedy jedzie. Działa to doskonale, bo nikt zdjęć nie robi, a człowiek mieszkający przy torach ma szansę na dodatkowy zarobek.

I właśnie to robią obecnie rosyjskie i wspierające je białoruskie służby.

Na szczęście skończyło się ganianie przez służby Bogu ducha winnych hobbystów, co miało miejsce jeszcze jesienią ubiegłego roku, ale nowa władzuchna pracowicie tworzy nowe przepisy. Znów będzie się ganiać nie tych, co trzeba. Czy nie prościej byłoby kupić aktualne komercyjne zdjęcia satelitarne węzłowych stacji? Pociągi będzie można obejrzeć jak na dłoni. I choć do wnętrza wagonów satelita nie zajrzy, od czego są białoruscy informatycy…