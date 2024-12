1039. dzień wojny. Rosjanie rwą kable, wszyscy się zastanawiają, po co. Mamy szalony pomysł

Z analizy zapisów ruchu morskiego wynika, że za zerwanie kabli światłowodowych BCS East-West Interlink i C-Lion1 na Morzu Bałtyckim odpowiedzialny jest chiński statek „Yi Peng 3”. Dlaczego we wrogim wobec Europy akcie brali udział Chińczycy? Mamy swoją teorię.

W Alabudze, w Republice Tatarstanu, w 2024 r. zbudowano 5760 dronów Gerań 2, które w większości wysłano do ataków na Ukrainę. Plany produkcyjne na rok 2025 przewidują zbudowanie ich 10 tys., co jest całkiem realne, biorąc pod uwagę ostatnie przyspieszenie produkcji. Niewykluczone, że do produkowanych aparatów trzeba będzie jednak wprowadzić modyfikacje ze względu na dużą skuteczność ukraińskich systemów zakłóceń aktywnych, które mogą zmieniać trasy lotu i detonować drony w polu.

Ukraińskie wojska przeprowadziły atak pociskami z wyrzutni HIMARS na odprawę dowódczą na terenie okupowanej części obwodu zaporoskiego. Zginęło podobno czterech oficerów, gdy poznamy ich stopnie i stanowiska, będzie można ocenić konsekwencje tego ataku. O zagrożeniu nową ofensywą w obwodzie zaporoskim mówi się od pewnego czasu, ale jeśli miałaby nastąpić, to raczej już na wiosnę.

A na frontach nadal bez większych zmian. W obwodzie kurskim mimo intensywnych walk nie zdołano zmienić położenia linii frontu. Silne rosyjskie ataki w północnej części obwodu charkowskiego też nie przyniosły zmian. „Zdobycie” 80 m terenu obok Wołczańska to folklor, Rosjanie po prostu przesunęli swoje pozycje ciut bliżej wroga. Pod Kupiańskiem rosyjskie wojska również nie ustawały w wysiłkach, ale wciąż są odpierane przez ukraińskich obrońców. Pod Siewierskim Ukraińcy zdołali odzyskać niewielki skrawek terenu, a pod Czasiw Jarem udaje się im odpierać rosyjskie ataki, i to z użyciem pojazdów pancernych, których kilkanaście zniszczyli. Rosjanie zdołali się natomiast przesunąć pod Torećkiem i Pokrowskiem, gdzie powoli zajmują wieś Nowojelizawetiwka, leżącą na południowy zachód od miasta.

Z kolei potężne siły rosyjskie, w tym z 90. Witebsko-Nowogrodzkiej Dywizji Pancernej Gwardii (dwa pułki czołgów i jeden zmechanizowany, a ponadto podpięta do nich brygada zmechanizowana separatystów ługańskich), które zajęły Kurachowe i posuwają się na południe od miasta, zostały za tą miejscowością zatrzymane, choć na południe od niej znów zdołały pójść nieco naprzód.

Kto niszczy kable na Bałtyku

18 listopada 2024 r. urwała się łączność kablem światłowodowym BCS East-West Interlink łączącym Litwę ze Szwecją. W podobnym czasie to samo stało się ze światłowodowym kablem C-Lion1 łączącym Helsinki w Finlandii z Rostokiem w Niemczech. Z analizy zapisów ruchu morskiego wynika, że odpowiedzialny jest za to chiński statek „Yi Peng 3”. To dość duży, zbudowany w 2001 r. masowiec, który należy do Ningbo Yipeng Shipping Co., Ltd. Początkowo media pisały o rosyjskim kapitanie statku Aleksandrze Steczencewie, ale Steczencew to ilot portowy z Ust Ugi. Według oficjalnej wersji opuścił on statek 20 km od wyjścia z portu. Jednak 17 grudnia do statku podchodził rosyjski okręt marynarki wojennej, holownik ratowniczy „Jewgenij Czurow”, z wyłączonym własnym systemem lokalizacji (tyle że rosyjskie okręty wojenne są w sposób ciągły śledzone przez siły NATO). Dlatego nie wiadomo z całą pewnością, kiedy rosyjski pilot opuścił statek ani skąd informacja o rosyjskim „kapitanie”. Kapitan „Yi Peng 3” jest Chińczykiem.

Ale po kolei. Po incydencie bezpilotowe aparaty rozpoznawcze jednego z państw NATO wykonały dokładne zdjęcia kotwic statku „Yi Peng 3”, na których widać, że jedna z nich jest odkształcona tak, jakby przez dłuższy czas była wleczona po dnie. Generalnie kotwica może utrzymać statek w miejscu (w zależności od rodzaju dna i siły wiatru), ale gdy pracujący silnik wytwarza ciąg, napędzając śrubę, to zamienia się ona w podwodny pług. Chyba że statek płynie zbyt szybko i łańcuch kotwiczny pęka. Utrzymując odpowiednią prędkość, można temu zapobiec. „Yi Peng 3” płynął podobno z prędkością 7 węzłów (ok. 10 km/godz.), choć jego normalna prędkość marszowa to 15 węzłów (ok. 28 km/godz.). Od 19 listopada statek był śledzony przez duńskie i szwedzkie okręty wojenne i kapitan statku sam poprosił o zgodę władz duńskich na zatrzymanie się na kotwicy w duńskiej Strefie Wyłączności Ekonomicznej, choć poza duńskimi wodami terytorialnymi. Statek zatrzymał się pod wieczór 19 listopada. Po bardzo długich i ciężkich negocjacjach chińskie władze wyraziły zgodę na inspekcję statku w towarzystwie własnych przedstawicieli dopiero 18 grudnia. W tym czasie statek cały czas stał na kotwicy niedaleko wybrzeża Danii.

Ostatecznie 19 grudnia 14 Chińczyków, dziewięciu Niemców, sześciu Szwedów, trzech Finów i Duńczyk weszli na pokład statku, by przez pięć godzin oglądać jego urządzenia, wyposażenie i dokumenty. Chińczycy nie wpuścili szwedzkich prokuratorów, ale po obejrzeniu kotwic przez nurków duńskich sił specjalnych stało się jasne, że kotwica była wleczona po dnie. Nadal jednak jest to tylko poszlaka, a nie twardy dowód, więc gdy inspekcja opuściła pokład, kapitan, nie pytając już nikogo o zgodę, podniósł kotwicę i odpłynął. Sprawa jest bardzo dziwna, a główne pytanie brzmi: dlaczego we wrogim wobec Europy akcie brali udział Chińczycy? Przecież nie mogło się to odbyć bez zgody ich przywództwa państwowego. Do tego jeszcze wrócimy.

Sprawcą drugiego incydentu był tankowiec, który nie należy do nikogo. Chodzi o zbudowany w 2006 r. „Eagle S”, zarejestrowany pod banderą Wysp Cooka, a jego armatorem jest Peninsular Maritime India Pvt., Ltd. z Indii. W Indiach statek ma nadaną klasę bezpieczeństwa pozwalającą na żeglugę. Operatorem, dla którego pływa, jest firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich – Caravella, która jest znana z utrzymywania części tzw. rosyjskiej floty cieni. Jako kapitan statku został wpisany Dawid Wadaczkoria (zapisane dokładnie jako Davit), 39-letni Gruzin, ale w 25-osobowej załodze trafiają się nazwiska o brzmieniu hinduskim, arabskim, rosyjskim czy z republik środkowoazjatyckich. Co ciekawe, kapitan Wadaczkoria został zaokrętowany na statek w Skagen w Danii, a dowodzenie przejął w Ust Udze. Statek wpływał też do Sankt Petersburga, ale z ładunkiem benzyny bezołowiowej wyszedł z Ust Ugi. Nie jest do końca jasne, czy miał jakieś ubezpieczenie.

„Eagle S” był śledzony przez patrolowce straży wybrzeża Finlandii, a kiedy nadeszła wiadomość o przerwaniu linii energetycznej EstLink 2, premier Finlandii nakazał zatrzymanie statku. W drugi dzień świąt oddział specjalny fińskiej straży granicznej został wysadzony ze śmigłowca policyjnego na pokład statku. Relacje z samej akcji są nieoficjalne i różne, w każdym razie statek został zatrzymany, zmuszony do wyłączenia maszyn i opuszczenia drugiej kotwicy (jedną wlókł po dnie w momencie zatrzymania). Po akcji został przeprowadzony pod Porkkalanniemi w Finlandii, gdzie znów go zakotwiczono. Tak się składa, że Indie nie zaprotestowały przeciwko zatrzymaniu należącego do nich statku. Wyspy Cooka również nie wystosowały do Helsinek żadnego pisma w sprawie jednostki pływającej pod ich banderą. Jakie będą dalsze losy statku i załogi, trudno powiedzieć, na razie zostali czasowo aresztowani w Finlandii i czeka ich zapewne rozprawa sądowa. Najwięcej oczywiście grozi kapitanowi. Ale o protestach Gruzji też nic nie słychać, pewnie mają ważniejsze sprawy na głowie w tym szalonym dla świata okresie.

Reakcja NATO

Mark Rutte, obecny Sekretarz Generalny NATO, zapowiedział wzmożoną kontrolę statków na Bałtyku w granicach dopuszczalnych prawem morskim, a ponadto flota i patrolowe lotnictwo morskie państw sojuszniczych mają kontrolować na bieżąco położenie statków i okrętów wojennych pozostałych państw. Do tych „pozostałych państw” zalicza się właściwie tylko Rosja, bo wszystkie inne państwa nad Bałtykiem są członkami NATO.

Ale zaczyna się też dyskusja, jak pozbyć się rosyjskiej tzw. floty cieni. Są to często statki w fatalnym stanie technicznym, ze świadectwem bezpieczeństwa wydanym przez kraje, w których łatwo je uzyskać, albo w ogóle bez takiego świadectwa, ubezpieczone lub najczęściej nie, ale które nie są z tego powodu zatrzymywane, bo zawijają wyłącznie do portów rosyjskich lub tych państw, które z Rosją trzymają sztamę. By nie kwestionowano pochodzenia wiezionej przez nie ropy naftowej, stosują prostą sztuczkę. Oba statki miały podane jako port docelowy egipski Port Said. Tyle że to port u wejścia do Kanału Sueskiego. Mogą się tam zatrzymać, by pobrać np. prowiant, i ruszyć dalej w drogę do rzeczywistych portów docelowych, np. w Indiach. A w papierach jest, że wyruszyły… z Port Said w Egipcie. Więc jaka Rosja? A co, na Bliskim Wschodzie nie ma ropy naftowej? W Egipcie dużo nie, ale Egipt może brać np. z sąsiedniej Libii.

Szalona teoria?

Rosja we współpracy z Chinami przypuszczalnie liczy na pewien efekt. Chodzi o żeglugę na Bałtyku, a właściwie gwarantowaną prawem morskim jej swobodę. W Danii proponowane są np. rozwiązania zmierzające do kontrolowania ruchu przez Cieśniny Duńskie, co byłoby złamaniem konwencji kopenhaskiej z 1857 r., w której Dania zrezygnowała z pobierania opłat od statków i ładunków, a także zobowiązała się do niezatrzymywania i niewystawiania na przeszkody statków przepływających przez cieśniny. W zamian otrzymuje ryczałtowe opłaty od pozostałych sygnatariuszy traktatu, czyli państw leżących nad Bałtykiem i Wielkiej Brytanii. Ta ostatnia i Rosja płacą mniej więcej po jednej trzeciej ryczałtu, pozostałe państwa – resztę.

Gdyby doprowadzić do jakiegokolwiek złamania tego traktatu, dałoby to natychmiastowy pretekst takim państwom jak Rosja, Chiny czy Iran do wprowadzenia podobnych ograniczeń żeglugi przez cieśniny, na które te państwa mają wpływ. Np. przez cieśninę Ormuz, prowadzącą do Zatoki Perskiej, gdzie z jednej strony mamy Iran, a z drugiej Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z kolei na odcinku ok. 385 km między Tajwanem a Filipinami, czyli w miejscu kluczowym dla światowego handlu, Chiny budują w określonych odległościach od siebie sztuczne wyspy. Nie ma jasnych zapisów w prawie międzynarodowym, czy sztuczna wyspa jest traktowana jako terytorium danego państwa, czy nie, ale Chińczycy je uporczywie budują. A Cieśnina Singapurska między Półwyspem Malajskim a Sumatrą? Jest wiele takich miejsc, w których ogniskuje się układ regulacji światowej gospodarki. Oliwy do ognia dolewa jeszcze Donald Trump, deklarując chęć odkupienia Grenlandii od Danii i wspominając coś o przyłączeniu Islandii do USA, dzięki czemu sam mógłby kontrolować ważne szlaki żeglugowe na północnym Atlantyku. Mógłby jeszcze ponegocjować z Rosją odkupienie Kamczatki i Sachalinu, a przede wszystkim – Czukotki. Wówczas miałby kontrolę nad Cieśniną Beringa i tzw. przejściem północno-wschodnim oraz północno-zachodnim.

To oczywiście pomysł dość szalony, ale niepozbawiony sensu. Ruch teraz należy do Europy, jeśli pod wpływem emocji podejmie fałszywe kroki, może dać pretekst Chinom np. do wprowadzenia określonych restrykcji w ich rejonie, co odbiłoby rykoszetem w USA. I na kogo Donald Trump by się zdenerwował? Oczywiście na ChRL też, ale nie tylko. I o to chodzi, niech się kłócą!