Katastrofa w Waszyngtonie. Samolot zderzył się ze śmigłowcem i wpadł do rzeki

Samolot pasażerski amerykańskich linii lotniczych zderzył się ze śmigłowcem wojskowym Black Hawk i spadł do rzeki Potomak.

Do katastrofy doszło w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego nieopodal lotniska Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Na pokładzie samolotu pasażerskiego linii American Airlines, obsługującego loty regionalne, znajdowało się 60 pasażerów i czterech członków załogi. Śmigłowcem Black Hawk, należącym do armii USA, leciało trzech żołnierzy. Pentagon potwierdził, że maszyna stacjonowała w Fort Belvoir w Wirginii. Według ustaleń CNN miała odbywać lot szkoleniowy.

Po zderzeniu, o którym poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), samolot wpadł do rzeki Potomak. W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowanych jest wiele agencji, jednak nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat ofiar. Szef senackiej komisji transportu Ted Cruz poinformował, że są ofiary śmiertelne. Lokalna filia stacji NBC podała z kolei, że z wody wyciągnięto 18 ciał i jak dotąd nie odnaleziono nikogo, kto by przeżył.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zbiera więcej informacji na temat zdarzenia. W środę wieczorem wszystkie starty i lądowania na lotnisku Ronalda Reagana zostały wstrzymane.

Trump: Tej katastrofie można było zapobiec

Prezydent Donald Trump przekazał, że został poinformowany o „strasznym wypadku”. Zapewnił, że monitoruje sytuację i przekaże szczegółowe informacje, gdy tylko się pojawią. „Niech Bóg błogosławi ich dusze. Dziękujemy za niesamowitą pracę naszych ratowników” – czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Na swoim portalu społecznościowym TruthSocial Trump napisał natomiast: „Samolot był na idealnej i rutynowej linii podejścia do lotniska. Śmigłowiec leciał prosto na samolot przez dłuższy czas. NOC JEST POGODNA, światła samolotu się świeciły, dlaczego śmigłowiec nie wzniósł się ani nie opadł, ani nie skręcił? Dlaczego wieża kontroli lotów nie powiedziała załodze, co ma robić, zamiast pytać, czy widzieli samolot? To zła sytuacja, można jej było zapobiec”.

To komentarz do nagrań z wypadku i rozmowy między pilotem śmigłowca a wieżą kontroli lotów waszyngtońskiego lotniska, które pojawiły się w sieci. Kontroler zwrócił pilotowi uwagę na zbliżający się samolot, pytając, czy go widzi, i prosząc o zachowanie odstępu. Pilot potwierdził, że widzi samolot.

Departament obrony Stanów Zjednoczonych wszczął dochodzenie w tej sprawie.