Fiński sposób na naukę dorosłości

Odważni, przedsiębiorczy i zakochani w ekologii – tacy mają być młodzi Finowie. Aby tak było, na jeden dzień wysyłani są do świata dorosłych.

W dorosłym życiu dzieciom najbardziej nie podoba się płacenie podatków. Poza tym wizytą w Yrityskylä, czyli wiosce przedsiębiorczości, są zachwycone niezależnie od roli, w jaką przychodzi im się wcielić. Co roku osiem takich wiosek gości 75 proc. fińskich szóstoklasistów. W ciągu dekady, która wkrótce minie od uruchomienia pierwszej z wiosek, przewinęło się przez nie ponad 230 tys. uczniów. Gdyby te liczby proporcjonalnie przenieść do Polski, dałoby to jakieś 50 wiosek i półtora miliona dzieci.