To jeszcze nie koniec

24/7 czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Zaledwie 6 proc. nauczycieli w Polsce ma mniej niż 30 lat, w Europie gorzej pod tym względem wypada tylko Portugalia. Pokolenie Z nie garnie się do oświaty, a niskie pensje to niejedyny powód. Młodzi wolą pracę zdalną lub co najmniej hybrydową, w szkole raczej nie do zastosowania. Co ich jeszcze zniechęca? A może istotniejsze jest to, co by ich mogło zachęcić. W szkolnym podkaście POLITYKI Joanna Cieśla pyta o to Macieja Waleszczyńskiego, prawdopodobnie najmłodszego nauczyciela historii w kraju.