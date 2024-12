Pisali o niej: królowa TikToka. Właśnie zadebiutowała na Broadwayu. Kim jest Charli D’Amelio?

W broadwayowskim musicalu „& Juliet” szalenie popularna tiktokerka i celebrytka Charli D’Amelio udowadnia, że jest przede wszystkim tancerką. Czy uwolni się od wizerunku influencerki?

Tancerze musicalu „& Juliet” pojawiają się na scenie kilka minut przed godz. 13, gdy publiczność w teatrze Sondheima na Broadwayu wciąż zajmuje miejsca. Przestawiają scenografię, poprawiają kolorowe kostiumy łączące styl epoki szekspirowskiej ze współczesną modą rodem z Bronksu, potem rozciągają się, żartują między sobą lub zagadują widzów w pierwszych rzędach. Wygląda to jak spontaniczna rozgrzewka.

Nieskoordynowane działania płynnie przekształcają się w choreografię, a kulminacją tej zmiany jest wejście na scenę brunetki w pomarańczowych bufiastych spodniach i zielonym siateczkowym topie. Dziewczyna wykonuje krótkie solo – dynamiczny, nowoczesny taniec do remiksu Britney Spears. W jej ruchach i zachowaniu jest coś tak efektownego i magnetycznego, że w przerwie od razu sprawdzasz, kim jest dziewczyna, która z takim przytupem rozpoczęła przedstawienie.

To Charli D’Amelio. Dla tej części publiczności, która regularnie śledzi trendy w mediach społecznościowych lub historie celebrytów, to ta Charli D’Amelio, która z jeszcze większym przytupem podbiła TikToka.

Czytaj też: Kim są ci ludzie? Nikt nie pytał, więc chętnie odpowiem

„Spokojnie, ja też tego nie ogarniam”

Pierwszy filmik na tiktokowym profilu D’Amelio pochodzi z 30 maja 2019 r. W nagraniu Charli wraz z koleżanką poruszają ustami do dialogu „One of Three Hoes”, który był akurat trendem i pojawił się na profilach wielu użytkowników w ich własnej wersji (tzw. lip-sync). Nagranie obejrzeli głównie znajomi dziewczyn i trochę postronnych osób. 15-letnia tiktokerka dość szybko zaczęła jednak publikować nagrania, na których wykonuje krótkie układy taneczne. Tworzyła je zazwyczaj w swoim pokoju, w rodzinnym domu w sennym Norwalk w stanie Connecticut. W lipcu 2019 r. stworzyła duet z Move with Joy, która przygotowała prostą choreografię do powtórzenia w domu. Popularność D’Amelio eksplodowała.

Dwa miesiące później jej profil śledziło już 100 tys. osób. Do końca roku licznik obserwujących przekroczył 10 mln, a na wiosnę 2020 – 50 mln. Pod koniec 2020, niedługo po rocznicy pierwszego miliona, Charli przeszła do historii jako pierwsza tiktokerka, która przebiła magiczną barierę 100 mln fanów. Obecnie jej profil śledzi prawie 156 mln użytkowników, co daje jej drugie miejsce na platformie za Khabym Lamem. W rankingu „lajków” zostawia go daleko w tyle – 2,5 mld reakcji na posty Khabiego wygląda skromnie przy jej prawie 200 mld.

„New York Times” nazwał ją królową, „The Washington Post” napisał o władczyni, a „The New Yorker” o twarzy TikToka. Główne media nie tylko w USA pisały o sensacji, zjawisku lub fenomenie, a czołowi komentatorzy, analitycy i znawcy social mediów próbowali go wyjaśnić. Zwracano uwagę, że Charli trafiła w moment, gdy TikTok zdobywał wśród amerykańskiej młodzieży ogromną popularność. W przeciwieństwie do D’Amelio większość z nich była wtedy odbiorcami, a nie twórcami treści, co automatycznie promowało tych drugich. Dodatkowo filmiki o tematyce tanecznej, które dzisiaj są jednym ze znaków rozpoznawczych platformy, dopiero raczkowały. Większość twórców publikowało wspomniane lip-synci lub ich parodie. W krótkich nagraniach układów tańczonych do trendującej muzyki, których Charli D’Amelio była pionierką, drzemał ogromny wiralowy potencjał. Zwłaszcza w czasie pandemicznego lockdownu, który rozpoczął się właśnie wtedy, gdy nastolatka zaczęła gromadzić rzeszę fanów. „Reszta to algorytmy”, podkreślał Marc Faddoul, badacz sztucznej inteligencji z Berkeley. „Charli D’Amelio to mediana TikToka zarówno pod kątem demograficznym, jak i treściowym. Dzięki temu jest bardzo bezpieczną rekomendacją dla innych użytkowników, generującą zaangażowanie nawet tych, którzy nie zdradzają zbyt wielu swoich preferencji. Doskonale uosabia przy tym strategię marki, w myśl której na TikToku każdy może być sławny”.

Nawet jeśli nie każdy tę sławę zrozumie. Wraz z szalonym wzrostem popularności D’Amelio otrzymywała proporcjonalnie dużo wiadomości i komentarzy od osób, które chciały ją zdyskredytować. Na powtarzające się zarzuty, że nie zasługuje na to całe zamieszenie wokół niej, postanowiła wreszcie odpowiedzieć zbiorczo w opisie swojego profilu: „Spokojnie, ja też tego nie ogarniam”.

Czytaj też: Depresja influencera. „Dla mnie to się źle skończyło. Ludzie dla zasięgów zrobią wszystko”

Naturalna, czyli jaka?

Rozprawy na temat przyczyn jej popularności kończą się zazwyczaj identyczną puentą: Charli podbija serca użytkowników TikToka swoją naturalnością.

W tańcu przejawem tej naturalności jest styl, który można nazwać „casualowym” – mimo że D’Amelio od trzeciego roku życia uczyła się tańca i brała udział w zawodach, na filmikach nie ma przesadnej perfekcji. Porusza się w prosty sposób, bez wysiłku, czasem jakby od niechcenia i nieco spóźniona względem muzyki, a sam układ ogranicza się do kilku tricków. W mimice przeplatają się spontaniczne uśmiechy, grymasy lub głupkowate miny, które nadają całości humorystycznej nuty, ale przede wszystkim lekkości. Oglądasz i czujesz, że Charli zachęca cię, żeby spróbować je powtórzyć, nawet – a może zwłaszcza – jeśli jesteś tanecznym beztalenciem. „Nigdy nie publikuję czegoś, co mogłoby sprawić, że ktoś poczuje się gorszy ode mnie”, przyznała D’Amelio w książce opublikowanej pod koniec 2020 r. „Nigdy też nie planuję, co zatańczę na kolejnym filmiku. To może być cokolwiek, byle pasowało do mojego nastroju w danym momencie”.