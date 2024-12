2024 rok w kinie: filmy najciekawsze i najbardziej przereklamowane

O tym, co w kinie w 2024 r. było najciekawsze, a co najbardziej przereklamowane, Janusz Wróblewski rozmawia z Katarzyną Czajką-Kominiarczuk i Jakubem Demiańczukiem.

W ostatnim w 2024 r. odcinku podkastu „Kultura na weekend” rozmawiamy o tym, jaki był to rok dla kina na świecie i w Polsce. Przez dwanaście miesiący najpopularniejszymi filmami według użytkowników największego portalu branżowego IMDB.com okazały się „Deadpool i Wolverine”, druga część „Diuny” oraz „Furiosa: Saga Mad Max”. W pierwszej dziesiątce prestiżowego miesięcznika „Sight and Sound” próżno szukać tych tytułów. Czołowe miejsca zajmują tam m.in. komediodramat „Anora” Seana Bakera (zwycięzca konkursu w Cannes), poetycka ballada „La Chimera” Włoszki Alice Rohrwacher i dokument o zrabowanych zabytkach „Dahomej” Francuzki Mati Diop (Złoty Niedźwiedź w Berlinie).

Jednomyślności nie ma także w podkastowej debacie prowadzonej przez Janusza Wróblewskiego, poświęconej podsumowaniu najważniejszych wydarzeń kinowych 2024 r. Zdaniem Katarzyny Czajki-Kominiarczuk to był rok straconych szans, Jakub Demiańczuk winą za słabe wyniki frekwencyjne polskich produkcji obarcza przede wszystkim dystrybutorów i ich nietrafione pomysły.

Zastanawiamy się także, jakie filmy okazały się najbardziej zlekceważone przez krytyków, a które należałoby uznać za przecenione. Co najgłębiej utkwiło w naszej pamięci, jakie nowe zjawiska pojawiły się na horyzoncie i czy kino feministyczne wciąż dynamicznie się rozwija.

