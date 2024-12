Święta i trudne relacje: czego dziecko oczekuje od rodzica i czy zawsze chodzi o prezenty

O tym, czego dzieci naprawdę oczekują na Gwiazdkę i jak prezenty mogą stać się odpowiedzią na ich głębsze potrzeby – a nie tylko powierzchownym gestem – rozmawiamy w naszym podkaście psychologicznym.

W podkaście psychologicznym „Polityki” zastanawiamy się, czego dzieci naprawdę oczekują na Gwiazdkę – i dlaczego prezenty to często tylko powierzchowne odpowiedzi na ich głębsze potrzeby. Bywa, że w rodzinach dochodzi do odwrócenia ról: to dzieci przejmują odpowiedzialność za dorosłych, gdy ci nie radzą sobie z własnymi problemami lub są niedojrzali emocjonalnie.

Jak wpływa to na relacje w rodzinie i na rozwój młodych ludzi? Gościem odcinka jest Roksana Jędrzejewska-Wróbel, autorka książek dla dzieci i młodzieży, w tym „W krainie snów” – poruszającej opowieści o relacji niedojrzałej matki i jej 16-letniej córki. Rozmawiamy o tym, jak unikać błędów, które obciążają dzieci, i sprawić, by święta były czasem bliskości, a nie tylko okazją do wręczania prezentów. Rozmowę prowadzi Ewa Wilk.