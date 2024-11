To największy polityczny comeback w historii USA. Specjalny podkast „Polityki”

Donald Trump obrażał, wyśmiewał i lekceważył, a mimo to przebił się przez „linie frontu” i sięgnął po głosy dotychczasowych wyborców Demokratów. W styczniu wróci do Białego Domu dużo pewniejszy siebie.

To była słaba kampania w wykonaniu obojga kandydatów. Kamala Harris dźwigała ciężar niepopularności odchodzącej administracji i niewiele dodała od siebie. Donald Trump obrażał, wyśmiewał i lekceważył, a mimo to przebił się przez „linie frontu” i sięgnął po głosy dotychczasowych wyborców Demokratów. W styczniu wróci do Białego Domu dużo pewniejszy siebie, z rewolucyjnymi planami, których zapewne znowu nie uda mu się zrealizować. O wynikach i skutkach wyborów prezydenckich w USA Łukasz Wójcik rozmawia z Mariuszem Zawadzkim.

***

