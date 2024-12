Zapachy PRL-u: powonienie jako klucz do przeszłości

Zapachy kształtują nasze doświadczenie świata, ale jak badać je w historii? O panoramie woni Polski Ludowej i ich kulturowym znaczeniu Marcin Zaremba rozmawia z prof. Błażejem Brzostkiem.





W najnowszym odcinku podkastu „Polityka o historii” Marcin Zaremba rozmawia z prof. Błażejem Brzostkiem, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego, o roli zmysłu powonienia w rozumieniu przeszłości i o tym, jak badać zapachy w kontekście historycznym. Rozmowa ukazuje panoramę zapachów Polski Ludowej: od jesiennych aromatów palonego węgla i drewna, przez charakterystyczne zapachy zatłoczonych tramwajów i autobusów, po woń tworzyw sztucznych, które stały się symbolem rozwijającego się przemysłu chemicznego. Nie zabrakło też refleksji nad tym, jak „bukiety zapachowe” wschodniej Europy były odbierane przez mieszkańców Zachodu.

Prof. Brzostek, autor książki „Wstecz. Historia Warszawy do początku”, analizuje zapachy jako część codziennego doświadczenia i element życia społecznego, odkrywając ich znaczenie w zrozumieniu realiów Polski Ludowej. To zaproszenie do spojrzenia na historię przez pryzmat niezwykle sugestywnego, choć często niedocenianego zmysłu powonienia.

