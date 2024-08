Elektryzujące wieści! Jak zgarnąć 5 tys. na rower elektryczny

Jak zgarnąć 5 tys. zł dofinansowania do roweru elektrycznego, czy już go kupować i kto z rządu przyjeżdża do pracy na dwóch kółkach. Mówi Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska.

Po latach Polska dołącza do klubu krajów dopłacających do zakupu rowerów elektrycznych. I to sporo, od 5 do 9 tys. zł. Długo na to czekaliśmy. Przy okazji pojawiła się wątpliwość, czy już kupować rower elektryczny, czy czekać, aż program oficjalnie zostanie uruchomiony. I tę wątpliwość oraz wiele innych rozwiewa Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Rozmawiamy również o tym, kto z rządu przyjeżdża do pracy na rowerze.