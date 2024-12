Praca i styl życia. KDF, jeden z ostatnich klasycznych kurierów rowerowych

O zmieniającym się świecie kurierów rowerowych, wyzwaniach branży i o swojej pracy opowiada Rafał Żołądowski, znany jako KDF, jeden z ostatnich klasycznych kurierów, w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem.

W tym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” zagłębiamy się w świat kurierów rowerowych. Rozmawiamy z Rafałem Żołądowskim znanym jako KDF.

Przez lata praca kuriera była marzeniem wielu zapalonych rowerzystów. Całe dnie na dwóch kółkach, szybka jazda przez miasto, a potem relaks w ulubionej knajpie – tak wyobrażano sobie ten zawód. Kiedyś można było na tym nieźle zarobić. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

KDF opowiada, jak kurierzy rowerowi muszą mierzyć się z trudną rzeczywistością, w której globalne firmy kurierskie zdominowały rynek. Mimo to w kilku polskich miastach nadal można spotkać ostatnich niezłomnych – pedałujących na ostrych kołach z ogromnymi torbami na plecach.

To nie tylko praca, ale styl życia – pełen pasji, wytrwałości i adrenaliny. KDF mówi o zmianach w branży, o wyzwaniach i determinacji tych, którzy wciąż wierzą w swoje marzenie. Może następnym razem zlecisz coś lokalnemu kurierowi i wesprzesz ich walkę o przetrwanie?

