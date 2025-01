Jak Loca Bikes z Wrocławia zdobyła serca niemieckich rowerzystów

Właściciel Loca Bikes Olek Zemke zdradza, jak firma podbiła niemiecki rynek jakością i odwagą. Sprawdzamy, dlaczego ich rowery to powiew świeżości dla osób znudzonych masowymi projektami.

W najnowszym odcinku podkastu „Rowery, nie bajki” przenosimy się do Wrocławia, by poznać fascynującą historię firmy Loca Bikes, która podbiła serca i zdobyła zaufanie niemieckich rowerzystów. Naszym gościem jest Olek Zemke, założyciel i właściciel Loca Bikes, który opowiada o tym, jak jakość produktów, innowacyjne podejście do projektowania i zindywidualizowane rowery pozwoliły przełamać stereotypy i zmienić postrzeganie polskiej pracy za granicą.

Loca – od łacińskiego „locus”, czyli miejsce, w którym coś wyjątkowego się dzieje (a w Loca Bikes dzieje się bardzo dużo). Firma odchodzi od aluminium, inwestując w bardziej zaawansowane materiały, takie jak tytan, który zapewnia wyjątkową trwałość i lekkość. Eksperymentuje również z napędami, oferując coś zupełnie innego niż masowa produkcja. Jeśli macie dość rowerów, które wyglądają jak odbite na ksero, Loca Bikes to powiew świeżości. Jak polska firma stawia na kreatywność, unikalny dizajn i odwagę, wychodząc naprzeciw globalnym trendom rowerowym? O tym posłuchacie w podkaście. Rozmowę prowadzi Juliusz Ćwieluch.

