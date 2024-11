Wołomińska drużyna, układ wrocławski i kandydat z IPN. Co wynika z tej układanki

O szwindlu Collegium Humanum budującym zaplecze PiS oraz o polityce historycznej grającej na korzyść prezydenckiego kandydata Karola Nawrockiego. Karolina Lewicka rozmawia z Anną Dąbrowską i Katarzyną Kaczorowską.

W podkaście „Temat tygodnia” rozmawiamy tym razem z autorkami tekstów w najnowszej „Polityce”: Anną Dąbrowską („Drużyna z Wołomina”) i Katarzyną Kaczorowską („Układ wrocławski”). Zaczynamy od Collegium Humanum, o którym pierwszy raz pisaliśmy jeszcze w 2020 r., śledząc wtedy karierę Jacka Sasina. Bo kiedy drogi do rad nadzorczych spółek uległy ustawowemu poszerzeniu, pojawiła się szansa dla uczelni oferujących dyplomy MBA. – A PiS, w mojej opinii celowo, nie uregulował w ogóle rynku MBA. I ten papier choćby w Collegium Humanum można było zdobyć szybko, łatwo i w sumie za niewielkie pieniądze – mówi Anna Dąbrowska. Dziś afera wokół uczelni zatacza coraz szersze kręgi i uderza w środowisko skupione wokół wrocławskiego ratusza, a przede wszystkim – w prezydenta miasta Jacka Sutryka.

Zastanawiamy się więc nad tym, jak problemy Sutryka wpłyną na kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. A przy okazji próbujemy do tej układanki wpisać świeżo rozpoczętą kampanię kandydata „niezależnego”, wspieranego przez PiS. – Nie lekceważyłabym Karola Nawrockiego, nie śmiałabym się z tego, że na pierwszym wystąpieniu czytał z kartki – mówi Katarzyna Kaczorowska, która pisała sylwetkę Nawrockiego dla „Polityki”. – Bardzo dużo jeździ po małych miejscowościach, po tzw. Polsce powiatowej, spotyka się z organizacjami patriotycznymi. A kiedy się nie denerwuje, to wie, co chce powiedzieć i mówi z sensem.

Rozmowę prowadzi, jak co tydzień, Karolina Lewicka.

