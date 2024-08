Dżihad zza węgła. Terroryzm palestyński

Liczne organizacje palestyńskie uznały terroryzm za najskuteczniejszą metodę zastraszania Izraelczyków i przyciągania uwagi świata do tzw. sprawy palestyńskiej.

Wzorem asasynów. Za prekursorów arabskich terrorystów uważa się asasynów, szyickich skrytobójców – działających na Bliskim Wschodzie od XI do XIII w., eliminujących zarówno swych politycznych przeciwników, jak i zwykłych ludzi na bazarach oraz w meczetach – pokonanych dopiero przez Mongołów. Sami Palestyńczycy zaczęli sięgać po metody terrorystyczne od lat 20. XX w. wraz z napływem Żydów do ówczesnej Palestyny objętej brytyjskim mandatem. Ataki na ludność żydowską, którym towarzyszyły działania odwetowe, nasiliły się w 1929 r. (udział w tym miał wielki mufti Jerozolimy Muhammad Amin al-Husajni, który twierdził, że Żydzi chcą przejąć kontrolę nad meczetem Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym), doszło też do krwawych pogromów Żydów w Hebronie i Safedzie. W 1936 r. nastąpiło apogeum palestyńskiej przemocy przeciwko władzom brytyjskim i ludności żydowskiej, zakończone wojną domową, a także wygraną przez Izrael wojną o niepodległość w 1948 r. i wypędzeniem ok. 700 tys. Palestyńczyków. Historycznym przełomem okazała się jednak wygrana przez Izrael wojna sześciodniowa w 1967 r., po której rozpoczął on okupację zarówno Synaju, jak i Zachodniego Brzegu, gdzie stopniowo zaczęli osiedlać się nielegalni osadnicy. Tzw. sprawa palestyńska coraz bardziej zaczęła dochodzić do głosu, chociaż pierwsze postulaty okazały się bardziej praktyczne niż polityczne.