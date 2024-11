Kilkudziesięcioletni żywot królestwa Rumunii. Cz. 1

Rumunia od Wielkiego Zjednoczenia do strat terytorialnych, komunistycznego zamachu stanu i abdykacji króla (1918–47).

Zmiana systemu wyborczego. Już pod koniec 1918 r. rumuńska klasa polityczna przystąpiła do realizacji obietnic reform złożonych narodowi przez króla Ferdynanda (pan. 1914–27) jeszcze w 1917 r. Na pierwszy ogień poszła zmiana systemu wyborczego: wprowadzono powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn po 21. roku życia, co sprawiło, że liczba wyborców wzrosła ze 100 tys. do 3,5 mln. Pierwszymi efektami rezygnacji z cenzusu majątkowego było gwałtowne osłabienie popularności Partii Konserwatywnej (która dodatkowo płaciła za swoją germanofilską postawę w czasie pierwszej wojny) oraz wzrost niestabilności politycznej: w latach 1918–22 Rumunia miała sześć rządów i pięciu premierów. Wzmocniła się pozycja liberałów, pojawiły się również nowe siły polityczne w postaci populistycznej Ligi (następnie Partii) Narodu generała Alexandru Averescu i siedmiogrodzkiej Rumuńskiej Partii Narodowej.