Rumuński sukces gospodarczy ostatnich dekad robi wrażenie

Demokratyczna Rumunia w europejskim pejzażu.

Rumuński sukces. Dzisiejsza Rumunia jest jednym z najszybciej rozwijających się państw na kontynencie europejskim. W ciągu ostatnich dwóch dekad – między 2003 a 2023 r. – zdołała ona aż sześciokrotnie zwiększyć swój PKB. W tym samym czasie Polska – 3,5-krotnie. Rumuni z euforią przyjęli wiadomość, że w 2023 r. ich kraj po raz pierwszy w swojej nowożytnej historii odnotował wyższy wskaźnik PKB per capita (w standardzie siły nabywczej, wedle Eurostatu) niż od dekad wyraźnie bogatsze przecież Węgry. Ekonomiści przewidują, że w ciągu najbliższych lat Rumunia zdoła zrównać się pod tym względem – a nawet przeskoczyć – inny kraj, na który od długich lat patrzy się tam z nieukrywaną zazdrością – Polskę. Firmy reprezentujące rozwijający się w błyskawicznym tempie rumuński sektor IT notowane są na nowojorskiej giełdzie, a kontrolowana przez francuski koncern Renault Dacia produkuje jeden z najpopularniejszych w Europie modeli samochodów klasy SUV – Dacię Duster. Rośnie polityczne znaczenie Bukaresztu, który nie bez przyczyny uznawany jest za najważniejszego, obok Warszawy, sojusznika USA w regionie.

Rumuński sukces robi ogromne wrażenie, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, jak trudna była porewolucyjna rzeczywistość polityczna i gospodarcza tego kraju.

Stracona dekada. W przeciwieństwie do większości państw regionu nowe władze pod wodzą Iona Iliescu nie kwapiły się ani do przeprowadzenia trudnych, choć niezbędnych reform gospodarczych, ani do radykalnej przebudowy odziedziczonych po poprzednim ustroju instytucji państwowych. Zamiast tego postkomuniści z Frontu Ocalenia Narodowego dążyli raczej do przejęcia istniejącego aparatu administracyjnego i – po dokonaniu kosmetycznych zmian – uwłaszczenia się na nim.