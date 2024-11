Mniejszość węgierska w Rumunii

Węgrzy we współczesnej Rumunii.

Topografia węgierskiej mniejszości. Kogoś, kto pierwszy raz trafił do Rumunii i niezbyt wiele o tym państwie wie, może zaskoczyć wszechobecna węgierszczyzna w samym sercu kraju. W okręgach Mureș, Harghita i Covasna język węgierski jest wszechobecny, a ich mieszkańcy często używają rumuńskiego niechętnie, chociaż są pełnoprawnymi obywatelami Rumunii.

Mniejszość węgierska to według oficjalnych danych druga pod względem liczebności grupa narodowa w Rumunii (po Rumunach). Według spisu powszechnego w 2021 r. zalicza się do niej dokładnie 1 002 151 osób (na ogólną liczbę ok. 19 mln mieszkańców kraju). W stosunku do poprzedniego spisu (2011 r.) to spadek o ponad 200 tys. Współcześnie zalicza się do mniejszości węgierskiej wszystkie osoby, które uważają węgierski za swój język ojczysty. Żyją one w okręgach przy zachodniej granicy kraju i w jednym z najważniejszych rumuńskich miast – Klużu (rum. Cluj-Napoca, węg. Kolozsvár). Węgrów spotkamy również w Oradei, Aradzie czy Satu Mare, a także w Târgu Mureș i okolicach. Do mniejszości węgierskiej zalicza się też Seklerów mieszkających w centrum Rumunii, z ośrodkami miejskimi takimi jak Miercurea-Ciuc i Sfântu Gheorghe, oraz najmniej liczną i odizolowaną grupę wyznających katolicyzm Czangów, mieszkających po drugiej stronie Karpat w Mołdawii, chociaż ich węgierszczyzna jest uważana za archaiczną odmianę języka i dla pozostałych Węgrów właściwie niezrozumiała.