Złota ósemka: najlepsze książki historyczne 2024. Od biografii Kinga po cienie Azji Południowej

Czym żyła w 2024 r. światowa historia? Oto przegląd wybranych przez nas nagrodzonych publikacji.

Stany Zjednoczone

Pulitzer Prize

Wśród amerykańskich Pulitzerów rozdanych w ubiegłym roku są aż dwie książki rzucające światło na ważne epizody z przeszłości. W zasadniczej kategorii „historia” zwyciężyła Jacqueline Jones z University of Texas w Austin za książkę „No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era” (Bez prawa do uczciwego życia: zmagania czarnych robotników w Bostonie doby wojny secesyjnej). Autorka opisuje w niej niebywały rozdźwięk między strzelistą antyniewolniczą retoryką miejscowych elit (przed i w trakcie wojny secesyjnej Boston był stolicą amerykańskiego abolicjonizmu) a brzydką rzeczywistością. Czarni bostończycy nie mogli liczyć na równe szanse i konsekwentnie byli spychani na społeczny margines. Biali bostończycy niechętnie oferowali Afroamerykanom pracę, nie chcieli też wynajmować im mieszkań, a bez stałego zatrudnienia i adresu nie można było głosować ani korzystać z pomocy społecznej. Nie jest to jednak opowieść wyłącznie o opresji. Jones pokazuje, że odpowiedzią czarnej społeczności na szykany były samopomoc i zawodowa przedsiębiorczość.