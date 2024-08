Poszukiwana legalna blondynka

Po letniej olimpiadzie wszyscy Polacy zostali specjalistami od tego, co kto ma w majtkach. Samozwańczy rzeczoznawcy od szerokości szczęk i ramion liczą chromosomy oraz pilnie przyglądają się temu, co się komu rysuje poniżej sześciopaka.

Skąd ten wysyp fachowców od płci? Chciałybyśmy wierzyć, że to dzięki literaturze.

W rewelacyjnym serialu „Małe ogniska”, na podstawie powieści Celeste Ng, uczestniczki klubu książki rozmawiają o „Monologach waginy” Eve Ensler. Co prawda większości z kobiet słowo „wagina” nie chce przejść przez usta, ale efekt tego spotkania jest zaskakujący – po wyjściu gościń gospodyni idzie do łazienki, bierze lusterko i po raz pierwszy w życiu przygląda się temu, czym obdarzyła ją natura. Starożytni by się ucieszyli, toż to ucieleśnienie ich postulatu, by za pomocą literatury uczyć, bawić i wzruszać.

W roli głównej serialu występuje Reese Witherspoon – aktorka (m.in. „Legalna blondynka”), producentka, człowiek instytucja, wyręczająca w wielomilionowym kraju inne instytucje, których zadaniem jest promowanie czytelnictwa. Seriale, które produkuje, takie jak „Wielkie kłamstewka”, „The Morning Show” czy właśnie „Małe ogniska”, opowiadają mocne, mądre historie, od których nie sposób się oderwać. A potem człowiek siedzi wbity w fotel i chlipie ze wzruszenia. Czy nie tak powinna działać sztuka, wpraszać się do naszych domów i rozmów, poruszać emocje? Niezależnie od tego, jak ją nazwiemy, kulturą popularną czy „wysoką” (prosi się o zniesienie tych granic lub choćby o układ z Schengen), taki szturm jest skuteczny, bo dociera szeroko, w przeciwieństwie do mielenia tematów w seminaryjnych salkach.

Wszystkie przedsięwzięcia Reese Witherspoon łączy miłość do książek. Nie tylko przerabia je na scenariusze i robi z nich telewizyjne hity, ale – co równie ważne – nie boi się o nich mówić i pisać. Nie zraża się tym, że lajkujących posty, gdzie fotografuje się z córką, jest 500 tys.